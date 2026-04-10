Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Κυριακή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.