Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Τρίτη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα αραιή σκόνη.

Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.