Κυρίως αίθριος θα είναι ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη, σκόνη στην ατμόσφαιρα από την Τρίτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο προβλέπονται μεμονωμένες βροχές ή/και καταιγίδες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με πτώση θερμοκρασίας, δήλωσε τη Δευτέρα του Πάσχα στο ΚΥΠΕ, ο Μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου.

Ερωτηθείς για τον καιρό τις επόμενες ημέρες ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι μέχρι την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κατά διαστήματα ψηλές και μέσες νεφώσεις.

Σε σχέση με την πιθανότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα, απάντησε ότι από την Τρίτη του Πάσχα στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη μέχρι και το προσεχές Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι από την Πέμπτη και μετά, κατά διαστήματα, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες.

Ο κ. Χρυσάνθου συνέχισε λέγοντας ότι την Πέμπτη θα αλλάξει το σκηνικό καθώς η περιοχή θα αρχίσει να επηρεάζεται σταδιακά από χαμηλή πίεση με μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ το πεδίο των ανέμων κυρίως στις παράλιες περιοχές θα ενισχυθεί. Την Παρασκευή, είπε, αναμένονται μεμονωμένες βροχές, που ενδεχομένως να συνοδεύονται από βροντές και ενισχυμένο πεδίο ανέμων ειδικά στις παράλιες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται πως η διαταραχή που θα βρίσκεται δυτικά του νησιού θα επηρεάζει περισσότερο και ενδεχομένως θα δώσει μεμονωμένες βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες, εξήγησε.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, είπε ότι μέχρι και την Πέμπτη υπάρχει αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδο πιο πάνω από τις μέσες θερμοκρασίες της εποχής και ακολούθως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασία, που θα συνοδεύεται με τα φαινόμενα των βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων το Σάββατο και την Κυριακή.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι μέσες θερμοκρασίες για την εποχή είναι 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, προσθέτοντας ότι τη Τρίτη του Πάσχα η προβλεπόμενη θερμοκρασία είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, και την Τετάρτη και Πέμπτη θα ανέλθει περισσότερο για να κυμανθεί γύρω στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, για να ακολουθήσει πτώση 3-4 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Τετάρτη, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα από αύριο θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες αλλά και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, διαταραχή στα δυτικά του νησιού θα επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να παραμείνει όμως κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: