Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|Μέγιστη Θερμοκρασία
|Ελάχιστη Θερμοκρασία
|Σχετική Υγρασία
|Λευκωσία:
|25°C
|14°C
|100%
|Αεροδρόμιο Λάρνακας:
|26°C
|17°C
|63%
|Λεμεσός:
|24°C
|15°C
|65%
|Αεροδρόμιο Πάφου:
|24°C
|16°C
|69%
|Φρέναρος:
|24°C
|17°C
|67%
|Πρόδρομος:
|15°C
|8°C
|86%
|Πόλις Χρυσοχούς:
|25°C
|16°C
|69%