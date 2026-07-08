Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας δύο Ελληνοκύπριοι 32 και 42 ετών, καθώς και 44χρονος από την Ελλάδα, οι οποίοι είναι ύποπτοι για υπόθεση ληστείας, αρπαγής προσώπου, κλοπής, επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης καθώς και άλλων σοβαρών αδικημάτων, με θύμα 65χρονο από την Κοφίνου.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από το ίδιο τον 65χρονο. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, την περασμένη Δευτέρα, συναντήθηκε στην Κοφίνου, με τρία πρόσωπα, εκ των οποίων γνωρίζει τους δύο, ηλικίας 32 και 42 ετών. Κατά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 42χρονος επιτέθηκε και κτύπησε τον παραπονούμενο και ακολούθως του απέσπασε το χρηματικό ποσό των €300, το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του οχήματός του.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φέρονται να τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε το τρίτο άγνωστο του πρόσωπο και τον οδήγησαν σε υποστατικό που διατηρεί ο παραπονούμενος στην Κοφίνου, στο οποίο αποθηκεύει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα που αγοράζει από τρίτους. Εκεί, σύμφωνα πάντα με τον 65χρονο, οι φερόμενοι δράστες άρπαξαν τα κλειδιά οχήματος του και αφού τοποθέτησαν σε αυτό ποσότητα χαλκού που βρίσκονταν στο υποστατικό, εγκατέλειψαν τη σκηνή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον του 32χρονου και 42χρονου. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας, αυτοί εντοπίστηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ μαζί τους εντοπίστηκε και ο 44χρονος Ελλαδίτης, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είναι το τρίτο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε στην καταγγελία του ο παραπονούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι δύο Ελληνοκύπριοι πριν από λίγο καιρό είχαν πωλήσει στον 65χρονο διάφορα αντικείμενα, τα οποία διαπιστώθηκε στην πορεία πως ήταν κλεμμένα. Μέλη της Αστυνομίας είχαν εντοπίσει στον χώρο του 65χρονου τα κλοπιμαία, με τον ίδιο ν’ αναφέρει πως τα αγόρασε από τους δύο Ελληνοκύπριους. Εναντίον όλων, μάλιστα, καταχωρίστηκε υπόθεση κλοπής και κλεπταποδοχής ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Σημειώνεται πως ο 32χρονος και ο 42χρονος έχουν απασχολήσει ξανά την Αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.