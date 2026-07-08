Την επαναφορά της παλιάς πλατφόρμας Velister στις τηλεοράσεις ζήτησε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, μετά το χάος που προκλήθηκε με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν από τη 1η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Αιχμές», αποκάλυψε πως ζήτησε ως μέτρο ανακούφισης την επαναφορά της πλατφόρμας Velister για μεταβατικό διάστημα δύο μηνών ώστε να δοθεί χρόνος στους τηλεθεατές να συντονιστούν με τη νέα πλατφόρμα.

Μαύρισαν οι οθόνες στα σπίτια μετά την αλλαγή στην κυπριακή τηλεόραση

Με σωρεία προβλημάτων σημαδεύτηκαν οι πρώτες μέρες της ψηφιακής μετάβασης από το παλιό πρότυπο DVB-T στο νεότερο DVB-T2. Αρκετοί καταναλωτές προχώρησαν στις απαραίτητες ρυθμίσεις ή εγκατάσταση αποκωδικοποιητών, εντούτοις όμως, δεν κατόρθωσαν να συντονιστούν με τις νέες συχνότητες.

Η Hellas Sat αποδίδει τα περισσότερα περιστατικά σε παλαιές εγκαταστάσεις κεραιών, προβληματικές καλωδιώσεις και ακατάλληλους αποκωδικοποιητές, ενώ από την πλευρά του το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας επισημαίνει ότι η μετάβαση ήταν αναγκαία και ότι αρκετοί καταναλωτές άφησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την τελευταία στιγμή.

Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Στο philenews μίλησε ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κεραίες τους. «Δόθηκε από το Υφυπουργείο μια περίοδος τριών μηνών για τη μετάβαση. Όπως είναι φυσικό και δεν είναι μόνο στην Κύπρο που συνέβη, τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν τερματιστεί η λειτουργία του προηγούμενου συστήματος».

Τόνισε ότι ο κόσμος δεν ήταν προνοητικός, έτσι ώστε να επιλύσει από νωρίς τα προβλήματα.

Συμπλήρωσε ότι το νέο σύστημα DVB-T2 ήμασταν υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε ως Κύπρος, διότι παρέχει εικόνα υψηλής ευκρίνειας (high definition) σε όλες τις τηλεοράσεις και επίσης γίνεται καλύτερη χρήση του φάσματος, έτσι ώστε να περισσέψει φάσμα για την κινητή τηλεφωνία. «Εφόσον μεταφέρεται περισσότερη εικόνα μέσα από τα καλώδια, δημιουργούνται κάποια προβλήματα σε παλιές εγκαταστάσεις. Επίσης, στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με ενισχυτές στις κεραίες, δημιουργείται πρόβλημα λόγω του ότι είναι ισχυρό το σήμα της Hellas Sat».

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δημιουργείται πρόβλημα με τα καλώδια, καθώς το νέο σύστημα είναι ευαίσθητο στις παλιές εγκαταστάσεις. «Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος τοποθέτησε τον αποκωδικοποιητή του, έβαλε τις κεραίες του και ρύθμισε την τηλεόρασή του».

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν

Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-T2 από το δίκτυο της Hellas Sat, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημέρωσε το κοινό για τα ακόλουθα: