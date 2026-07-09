Στα χέρια των τεχνικών βρίσκεται η επαναφορά της πλατφόρμας Velister ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες καταναλωτές μετά τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία DVB-T2. Την απόφαση έλαβε ο υφυπουργός Καινοτομίας ώστε να δοθεί χρόνος στο κοινό να συντονιστεί με τη νέα τεχνολογία και να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Μιλώντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ το πρωί, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί τεχνικά ότι αυτό είναι εφικτό, για να προσθέσει ότι οι ενδείξεις είναι θετικές.

Ο κύριος Δαμιανού παραδέχθηκε ότι δεν είχε εκτιμηθεί το μέγεθος των προβλημάτων που προέκυψαν, κυρίως σε κατοικίες με παλιές ή προβληματικές εγκαταστάσεις λήψης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, ενώ κάλεσε όσους διαπιστώνουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος, εφόσον είναι εφικτό να επανέλθει η παλιά πλατφόρμα Velister για δύο μήνες, είναι για να δοθεί απαραίτητος χρόνος στον κόσμο για να συντονιστεί στις νέες συχνότητες και όχι για να γίνει μόνιμη επαναφορά πλατφόρμας Velister.

Εκπρόσωπος της Hellas Sat ανέφερε στο philenews ότι από την περασμένη Παρασκευή η εταιρεία παρέλαβε τον εξοπλισμό της Velister, ενώ από χθες Τετάρτη ξεκίνησε η προσπάθεια αναμετάδοσης από τους πομπούς της παλιάς πλατφόρμας.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν

Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-T2 από το δίκτυο της Hellas Sat, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημέρωσε το κοινό για τα ακόλουθα: