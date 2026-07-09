Στα χέρια των τεχνικών βρίσκεται η επαναφορά της πλατφόρμας Velister ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες καταναλωτές μετά τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία DVB-T2. Την απόφαση έλαβε ο υφυπουργός Καινοτομίας ώστε να δοθεί χρόνος στο κοινό να συντονιστεί με τη νέα τεχνολογία και να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
Μιλώντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ το πρωί, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί τεχνικά ότι αυτό είναι εφικτό, για να προσθέσει ότι οι ενδείξεις είναι θετικές.
Ο κύριος Δαμιανού παραδέχθηκε ότι δεν είχε εκτιμηθεί το μέγεθος των προβλημάτων που προέκυψαν, κυρίως σε κατοικίες με παλιές ή προβληματικές εγκαταστάσεις λήψης.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, ενώ κάλεσε όσους διαπιστώνουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στόχος, εφόσον είναι εφικτό να επανέλθει η παλιά πλατφόρμα Velister για δύο μήνες, είναι για να δοθεί απαραίτητος χρόνος στον κόσμο για να συντονιστεί στις νέες συχνότητες και όχι για να γίνει μόνιμη επαναφορά πλατφόρμας Velister.
Εκπρόσωπος της Hellas Sat ανέφερε στο philenews ότι από την περασμένη Παρασκευή η εταιρεία παρέλαβε τον εξοπλισμό της Velister, ενώ από χθες Τετάρτη ξεκίνησε η προσπάθεια αναμετάδοσης από τους πομπούς της παλιάς πλατφόρμας.
Τα βήματα που πρέπει να γίνουν
Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-T2 από το δίκτυο της Hellas Sat, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημέρωσε το κοινό για τα ακόλουθα:
- Η μετάβαση στο νέο δίκτυο απαιτεί επαναρρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών. Εάν η τηλεοπτική συσκευή είναι παλαιότερης γενιάς και δεν υποστηρίζει την τεχνολογία DVB-T2, ο πολίτης χρειάζεται να προμηθευτεί εξωτερικό αποκωδικοποιητή.
- Για την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου αποκωδικοποιητή, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στους εκάστοτε προμηθευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών ως προς τη συμβατότητα με την τεχνολογία DVB-T2
- Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένους τηλεοπτικούς δέκτες που έχουν εισαχθεί από την Ελλάδα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή των περιφερειακών ρυθμίσεων (Regional Settings) σε άλλη ευρωπαϊκή περιοχή, καθώς το λογισμικό τους δεν επιτρέπει τον αυτόματο συντονισμό στις νέες συχνότητες.
- Για όλα τα πιο πάνω παρέχεται υποστήριξη προς τους πολίτες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellas Sat, το οποίο λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 21:00 στο 22000737. Λόγω του αυξημένου αριθμού κλήσεων, ενδέχεται να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Ωστόσο, ο πάροχος έχει δεσμευτεί ότι θα επικοινωνήσει με όλους τους πολίτες των οποίων οι κλήσεις δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθούν άμεσα.
- Επιπρόσθετα, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα σχετίζεται με την εγκατάσταση λήψης ή την εσωτερική καλωδίωση των υποστατικών. Η Hellas Sat έχει δεσμευτεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και για τα ζητήματα αυτά.