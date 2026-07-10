Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει το κοινό ότι από σήμερα, τίθεται σε επαναλειτουργία η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Velister) για μεταβατικό διάστημα τριών μηνών, σε παράλληλη μετάδοση με την νέα Πλατφόρμα.

Αυτό γίνεται για να δοθεί πρόσθετος χρόνος – πέραν της τρίμηνης παράλληλης λειτουργίας που προηγήθηκε – στη μερίδα των συμπολιτών μας που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, είτε αυτές αφορούν επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, προμήθεια συμβατού αποκωδικοποιητή ή παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις λήψης της οικίας τους.

Οι πολίτες θα μπορούν να συντονίσουν τους δέκτες τους στα κανάλια στα οποία λάμβαναν μέχρι τις 30 Ιουνίου, την προηγούμενη πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι νέοι αποκωδικοποιητές και τηλεοπτικοί δέκτες, είναι σε θέση να λαμβάνουν το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας.

Τονίζεται ότι η περίοδος της παράλληλης επαναλειτουργίας της προηγούμενης πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την πιο ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.