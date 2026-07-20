Μια από τα ίδια για τα 11 κλειστά γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και φούτσαλ. Μόνο στα γήπεδα που ανήκουν στον ΚΟΑ τοποθετούνται συστήματα παρακολούθησης, ενώ στα υπόλοιπα οι εισηγήσεις είναι οι ίδιες κάθε χρόνο. Σε μια περίπτωση, γήπεδο γειτνιάζει με πρατήριο καυσίμων, ενώ οι κερκίδες στα πλείστα γήπεδα (ένα με ξύλινες) είναι χωρίς αριθμούς, χωρίς μέτρα για προστασία αθλητών, θεατές μπορούν μέχρι και να φτύνουν στο γήπεδο, ενώ δυο αίθουσες αντίπαλων ομάδων βρίσκονται δίπλα-δίπλα χωρίς καν περίφραξη. Ιδού τι καταγράφει έκθεση της Αστυνομίας.

Σωρεία είναι οι εισηγήσεις για την κλειστή αίθουσα ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσός, με την Αστυνομία να συστήνει: Την εγκατάσταση cctv, ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου θεατών – εισιτηρίων, αναβάθμιση εξωτερικού φωτισμού, αρίθμηση των θέσεων και τμηματικό διαχωρισμό κερκίδων, δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης που να ικανοποιεί τις ανάγκες των θεατών, σημάνσεις για ΑμεΑ, τοποθέτηση φυσούνας στον αγωνιστικό χώρο προς αποφυγή ρίψης αντικειμένων και πτυσίματος και γίνει περίφραξη καθώς η αίθουσα γειτνιάζει με την κλειστή αίθουσα της ΑΕΛ, με αποτέλεσμα στην περιοχή να επικρατεί συνεχής ένταση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, όταν αγωνίζονται ταυτόχρονα.

Για την κλειστή αίθουσα Δήμου Παραλιμνίου, η Αστυνομία εντοπίζει πως αυτό διαθέτει μια κερκίδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή αγώνων μόνο στην παρουσία οπαδών της γηπεδούχου ομάδας. Ζητεί, επίσης, την επιτήρηση του αγωνιστικού χώρου από επιτηρητές ώστε να μην εισέρχονται φίλαθλοι σ’ αυτόν.

Το στάδιο δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεως, ούτε cctv, ούτε ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων και φιλάθλων. Ζητείται, επίσης, η τοποθέτηση έξω από τις εισόδους μεταλλικών κατασκευών ώστε οι φίλαθλοι να εισέρχονται ένας-ένας, ενώ γίνεται εισήγηση για σηματοδότηση χώρων παραλαβής απαγορευμένων αντικειμένων, αρίθμηση των θέσεων-κερκίδων και τοποθέτηση στεγάστρων έξω από τις εισόδους.

Για την κλειστή αίθουσα Αναγέννησης Δερύνειας, η Αστυνομία αναφέρει ότι αυτή διαθέτει δύο ξύλινες κερκίδες χωρίς καθίσματα, με μία κοινή είσοδο, με αποτέλεσμα το στάδιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή αγώνων μόνο στην παρουσία οπαδών της γηπεδούχου ομάδας.

Ζητείται η επιτήρηση του αγωνιστικού χώρου, επισημαίνεται ότι δεν διαθέτει cctv, ούτε ηλεκτρονικό έλεγχο φιλάθλων και εισιτηρίων, ούτε και Κέντρο κρίσεως. Απαιτείται όπως, ο φωτισμός εξωτερικά του σταδίου αναβαθμιστεί, να σηματοδοτηθεί ο χώρος για ΑμεΑ, ενώ είναι αδύνατη η αρίθμηση των κερκίδων αφού δεν υπάρχουν καθίσματα.

Παρνασσός Στροβόλου: Διαθέτει cctv, το οποίο, όμως, χρήζει, κατά την Αστυνομία, αναβάθμισης, ενώ δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεως. Δεν έχει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων θεατών και εισιτηρίων, ενώ ζητείται να λαμβάνεται πρόνοια από τον υπεύθυνο ασφάλειας του σταδίου όπως σε κάθε αγώνα, όλες οι έξοδοι κινδύνου του σταδίου να επιτηρούνται συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων.

Επίσης, επειδή ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στις κερκίδες, ζητείται η λήψη μέτρων από πλευράς υπεύθυνου ασφάλειας ώστε να μην εισέρχονται οπαδοί ή να ρίχνουν αντικείμενα στο γήπεδο. Επίσης, τις ημέρες των αγώνων δεν επιτρέπεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών από το κυλικείο.

Οι ίδιες περίπου διαπιστώσεις γίνονται και για την αίθουσα Κώστας Παπαέλληνας στον Στρόβολο, η οποία δεν διαθέτει cctv, ούτε σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου θεατών και εισιτηρίων, ούτε και Κέντρο Κρίσεως. Ζητείται η αρίθμηση των θέσεων του σταδίου στην ανατολική κερκίδα, να επιτηρούνται οι έξοδοι κινδύνου του σταδίου και να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην εισέρχονται φίλαθλοι στο στάδιο.

Σωρεία είναι οι παρατηρήσεις για το ΑΕΛ Νίκος Σολωμονίδης στη Λεμεσό. Το στάδιο δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεως, συστήνεται η εγκατάσταση cctv, και συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου θεατών – εισιτηρίων. Ζητείται ενίσχυση του εξωτερικού φωτισμού, δημιουργία μεταλλικών εισόδων, βελτιωτικά μέτρα προστασίας στους πάγκους των ομάδων.

Οι κερκίδες είναι ενιαίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους οπαδούς της μιας ομάδας. Επιβάλλεται η τοποθέτηση στα πέταλα, κατάλληλου διαχωριστικού εμποδίου, όπως και αντιβανδαλικό διαχωριστικό ύψους 1,5μ., περιμετρικά των κερκίδων. Τις ημέρες των αγώνων να μην διατίθενται αλκοολούχα ποτά από την καφετερία στο χώρο του σταδίου.

Ζητείται η τοποθέτηση φυσούνας στον αγωνιστικό χώρο, κάτω από την κεντρική κερκίδα, προς αποφυγή ρίψης αντικειμένων και πτυσίματος σε παίκτες/ παράγοντες και/ή διαιτητές.

Δίπλα σε πρατήριο καυσίμων

Για το κοινοτικό στάδιο Αγίου Δομετίου συστήνεται η εγκατάσταση cctv, διαθέτει Κέντρο Κρίσεως, δεν διαθέτει, όμως, τον απαραίτητο εξοπλισμό. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων θεατών και εισιτηρίων, το οποίο, όμως, δεν είναι συνδεδεμένο και συστήνεται να συνδεθεί. Το στάδιο γειτνιάζει με πρατήριο καυσίμων γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους.

Το στάδιο πρέπει να εξασφαλίσει ειδική άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε περιπτώσεις πρόκλησης επεισοδίων και χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων μπορεί αυτό να καταστεί επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τόσο του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου όσο και της γύρω περιοχής, μη αποκλεισμένου του ενδεχόμενου να θρηνήσουμε θύματα, επισημαίνει η Αστυνομία.

Πολλές και σοβαρές είναι οι καταγραφές της Αστυνομίας για το κλειστό αθλητικό κέντρο Θεμιστόκλειο στη Λεμεσό. Εν πρώτοις, το στάδιο δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεως και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο όπου θα χρησιμοποιεί ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και ο Υπεύθυνος Αστυνόμευσης. Ο φωτισμός εξωτερικά του σταδίου χρειάζεται να αναβαθμιστεί, ενώ συστήνεται η εγκατάσταση cctv και συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου θεατών και εισιτηρίων.

Χρήζει η δημιουργία μεταλλικών εισόδων και σήμανσης χώρων για ΑμεΑ και παραλαβής απαγορευμένων αντικειμένων. Γίνεται επιπρόσθετα εισήγηση για λήψη μέτρων ώστε να μην εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο φίλαθλοι και να μην πωλούνται αλκοολούχα ποτέ από την καντίνα έξω από το στάδιο.

Για την κλειστή αίθουσα Κίτιον στη Λάρνακα, αναφέρεται ότι τοποθετείται cctv, γι’ αυτό και επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων – εισιτηρίων. Ζητείται ο καθαρισμός των ξηρών χόρτων εντός του εξωτερικού περιφραγμένου χώρου του σταδίου για να μην ξεσπάσει πυρκαγιά.

Για το Αφροδίτη Πάφος αναφέρεται ότι τοποθετείται cctv, ενώ επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου θεατών και εισιτηρίων. Γίνονται εισηγήσεις για τον χώρο αναπήρων, την αρίθμηση των θέσεων και την προστασία των παραθύρων πίσω από τις κερκίδες.

Λευκόθεο και Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία

Αρκετές και σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις της Αστυνομίας για τα δύο κλειστά γήπεδα που ανήκουν στον ΚΟΑ. Για το Λευκόθεο, σημειώνεται ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης cctv μέχρι το τέλος του 2026. Επιβάλλεται, κατά την Αστυνομία, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου θεατών και εισιτηρίων.

Ζητείται η επιτήρηση των παραθύρων των WC για να μην μπαίνουν επικίνδυνα αντικείμενα στο γήπεδο, όπως και η λήψη μέτρων για συνεχή έλεγχο των εξόδων κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων.

Το στάδιο δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεως, ενώ ζητείται η αναβάθμιση όλων των εισόδων του σταδίου, ώστε οι έρευνες των θεατών να γίνονται πριν την είσοδο τους στις κερκίδες και όχι μετά. Τέλος, γίνεται εισήγηση για τοποθέτηση σχαρών στα γυάλινα παράθυρα.

Και για το Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων για cctv, δεν διαθέτει Κέντρο Κρίσεων, ενώ επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισερχομένων και εισιτηρίων.

Χρειάζεται αναβάθμιση ο φωτισμός εξωτερικά του σταδίου, ενώ δεν συστήνεται το άνοιγμα των «πτυσσόμενων κερκίδων» για λόγους ασφάλειας, αφού τα κιγκλιδώματα που διαθέτουν και τις διαχωρίζουν από τον αγωνιστικό χώρο είναι χαμηλά, ενώ, παράλληλα, βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Εισήγηση είναι όπως αυτά ανοίγουν κατόπιν έγκρισης της Αστυνομίας. Επίσης, επί των γυάλινων παραθύρων που βρίσκονται πίσω από τις κερκίδες να τοποθετηθούν ειδικές προστατευτικές σχάρες.