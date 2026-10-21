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Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται κατά διαστήματα να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.