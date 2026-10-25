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Με μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και συγκίνηση ολοκληρώθηκε χθες, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο 24ος Διαγωνισμός Τραγουδιού Junior Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στο MFCC της Μάλτας, με τη συμμετοχή 16 χωρών.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αρμενία, με τη νεαρή ερμηνεύτρια Νάρε να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο και να χαρίζει στη χώρα της ακόμη μία σημαντική διάκριση στον θεσμό.

Η Κύπρος, με εκπρόσωπο τον 13χρονο Χάρη Γεωργίου και το τραγούδι «WHO I CAN BE», κατέλαβε τη 10η θέση στην τελική κατάταξη. Ο νεαρός ερμηνευτής έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, παρουσιάζοντας μια εξαιρετική εμφάνιση, γεμάτη συναίσθημα και δυναμισμό.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Χάρης στάθηκε με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό στη μεγάλη σκηνή της Junior Eurovision, ερμηνεύοντας άρτια ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι και μεταφέροντας το μήνυμα της αυτοπεποίθησης, της πίστης στον εαυτό μας και της δύναμης να κυνηγάμε τα όνειρά μας.

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση της περσινής νικήτριας της Junior Eurovision, Lou, καθώς και της Dara, οι οποίες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, προσφέροντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη φετινή διοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Χάρης Γεωργίου δήλωσε:

«Η συμμετοχή μου στη Junior Eurovision ήταν μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα! Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Κύπρο και να τραγουδήσω σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έδωσε να ζήσω αυτό το υπέροχο ταξίδι, την οικογένειά μου, όλη την κυπριακή αποστολή που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή, αλλά και τον κόσμο που με στήριξε με τόση αγάπη. Έκανα καινούριους φίλους, έζησα αξέχαστες στιγμές και έμαθα να πιστεύω ακόμη περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό είναι και το μήνυμα του τραγουδιού μου: να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα όνειρά μας!»

Η Κύπρος και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στον 13χρονο, πολυτάλαντο εκπρόσωπό μας, Χάρη Γεωργίου, για την προσπάθεια, την αφοσίωση, το ήθος και τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

Ο Χάρης εκπροσώπησε επάξια την Κύπρο, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο, η επιμονή και η αγάπη για τη μουσική μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία.

Το ΡΙΚ εύχεται στον Χάρη κάθε επιτυχία στη μελλοντική καλλιτεχνική του πορεία, ευόδωση των στόχων του και εκπλήρωση όλων των ονείρων του.

Χάρη, σε ευχαριστούμε που μας έκανες περήφανους! Συνέχισε να πιστεύεις στον εαυτό σου και να κυνηγάς τα όνειρά σου!