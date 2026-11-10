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Με ειδική σήμανση δίπλα από το όνομα του κάθε ειδικού γιατρού του ΓεΣΥ, θα ενημερώνονται οι πολίτες για τη διαθεσιμότητα των ραντεβού του, ενώ ο ΟΑΥ θα καταγράφει τους χρόνους αναμονής για τις διάφορες ειδικότητες.

Οι λίστες αναμονής βρίσκονται πλέον υπό εντατική παρακολούθηση και τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας έχουν δώσει ήδη σαφείς ενδείξεις, με τον Οργανισμό να βρίσκεται πολύ κοντά στον καταρτισμό συγκεκριμένου σχεδίου.

Αλλεργιολογία, Ενδοκρινολογία, Παιδοψυχιατρική, Ιατρική Γενετική και Γηριατρική, οι ειδικότητες με τους λιγότερους διαθέσιμους γιατρούς και αναπόφευκτα αυξημένες πιέσεις στους χρόνους αναμονής.

Στην αντίπερα όχθη, η καρδιολογία με 253 γιατρούς, με τον ΟΑΥ να αναμένει ενδείξεις μέσω της μελέτης καταγραφής δυναμικότητας (Capacity Planning) του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να προωθήσει δράσεις για ενίσχυση των ειδικοτήτων στις οποίες παρουσιάζεται πρόβλημα.

Πώς θα λειτουργεί η ειδική σήμανση

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο ΟΑΥ μελετά την προσθήκη ειδικής σήμανσης δίπλα από το όνομα κάθε συμβεβλημένου ειδικού γιατρού στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. Η σήμανση θα αποτυπώνει, με διαβαθμίσεις, τη διαθεσιμότητα των ραντεβού, ώστε οι πολίτες, κατά την αναζήτησή τους, να μπορούν να εντοπίζουν τους γιατρούς που έχουν τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουν συντομότερα.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί και ένα από τα προβλήματα που έχει εντοπίσει ο Οργανισμός: Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ασθενών σε συγκεκριμένους γιατρούς, την ώρα που άλλοι επαγγελματίες της ίδιας ειδικότητας ενδέχεται να έχουν διαθέσιμα ραντεβού πολύ νωρίτερα.

Ο πολίτης θα μπορεί, δηλαδή, να έχει μια πρώτη εικόνα της διαθεσιμότητας πριν αρχίσει να επικοινωνεί με τα ιατρεία, περιορίζοντας τις διαδοχικές τηλεφωνικές αναζητήσεις μέχρι να εντοπίσει διαθέσιμο ραντεβού.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη και δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα δεδομένα, τα οποία ανακοινώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια συνεδρίου, σχεδόν έξι στους δέκα πολίτες είχαν δηλώσει ότι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ραντεβού σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Την ίδια ώρα, όμως, το 26% περίμενε από έναν μέχρι τρεις μήνες και το 15% περισσότερο από τρεις μήνες, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ειδικότητα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά οι λίστες αναμονής δεν καταγράφηκαν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΓεΣΥ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις έχουν πάψει να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τους δικαιούχους.

Δεδομένα που προέκυψαν από παλαιότερη έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΟΑΥ το 2024 έδειξαν ότι:

Δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού καταγράφηκε στο 59% του συνολικού δείγματος.

Στην Ενδοκρινολογία, ενδεικτικά, ο μέσος χρόνος μέχρι το προσφερόμενο ραντεβού για σύνηθες περιστατικό ήταν 51,1 ημέρες (η συγκεκριμένη ειδικότητα απασχολεί ιδιαίτερα τον Οργανισμό, καθώς οι ανάγκες των ασθενών είναι αυξημένες και η εξεύρεση λύσεων χαρακτηρίζεται και από τον ΟΑΥ ως επιβεβλημένη).

Στη βάση, λοιπόν, των συγκεκριμένων καταγραφών, αλλά και των αναφορών που φθάνουν καθημερινά στον ΟΑΥ από δικαιούχους του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός, όπως πληροφορούμαστε, προωθεί συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στις ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται προβλήματα.

Αυξήθηκε ο αριθμός των ειδικών γιατρών

Ο μικρός αριθμός γιατρών σε κάποιες ειδικότητες δεν φαίνεται να είναι όμως και ο μοναδικός παράγοντας για μεγάλο χρόνο αναμονής, αφού καθυστερήσεις καταγράφονται και σε ειδικότητες με μεγάλο πληθυσμό επαγγελματιών.

Ειδικότητες με τον μικρότερο αριθμό γιατρών, παρά την αύξηση που καταγράφηκε σε ορισμένες από αυτές τα τελευταία δύο χρόνια, είναι αυτή τη στιγμή η Ιατρική Γενετική και η Γηριατρική, με δύο γιατρούς η καθεμία, και η Παιδονευρολογία με έξι.

Στην Παιδοψυχιατρική συμμετέχουν 26 γιατροί, αριθμός που παραμένει αμετάβλητος από το 2024.

Στην Αλλεργιολογία ο αριθμός αυξήθηκε από δύο το 2024, σε τέσσερις το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ στην Ενδοκρινολογία συμμετέχουν 28 γιατροί, έναντι 25 το 2024.

Ως δεύτερο σημαντικό παράγοντα ο ΟΑΥ καταγράφει την αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων γιατρών σε κάθε ειδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί και ραντεβού, αρκετοί πολίτες να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εξυπηρετηθούν.

Με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, από το 2024 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ειδικοί γιατροί στην Καρδιολογία αυξήθηκαν από 233 σε 253, στην Ακτινολογία από 180 σε 199 και στην Οφθαλμολογία από 120 σε 136.

Αύξηση καταγράφηκε, επίσης, στην Ορθοπεδική (+10 γιατροί), τη Νευρολογία (+11), την Παιδιατρική (+8), την Ψυχιατρική (+7), τη Γενική Χειρουργική (+17) και σε άλλες ειδικότητες.

Για πιο ακριβή καταγραφή των αναγκών του Συστήματος, ο ΟΑΥ, όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται τη διαδικασία καταγραφής δυναμικότητας, γνωστή ως Capacity Planning, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο από τον Οργανισμό, όσο και από το υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Μέσω της διαδικασίας θα επιχειρηθεί η συστηματική καταγραφή και πρόβλεψη των αναγκών του Συστήματος σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες ειδικότητες απαιτείται ενίσχυση και να προγραμματιστούν ανάλογες παρεμβάσεις.

Καταγραφή ολόκληρης της αναμονής

Παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη ειδική σήμανση στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ διερευνά και την ανάπτυξη ενιαίου μηχανισμού καταγραφής των χρόνων αναμονής.

Στόχος είναι να καταγράφεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που προκύπτει η ανάγκη για μια υπηρεσία υγείας μέχρι την παροχή της και όχι μόνο το διάστημα από την έκδοση του παραπεμπτικού μέχρι την επίσκεψη στον ειδικό γιατρό.

Με τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός θα μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε ποιο στάδιο παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις και πού απαιτούνται παρεμβάσεις.

Περισσότερες δυνατότητες στους Προσωπικούς Ιατρούς

Στο μεταξύ, συνεχίζεται και η διαδικασία διεύρυνσης των δυνατοτήτων συνταγογράφησης των Προσωπικών Ιατρών, ώστε περισσότερα περιστατικά να αντιμετωπίζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ειδικό γιατρό.

Ήδη, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις επιστημονικές εταιρείες των Προσωπικών Ιατρών, έχουν παραχωρηθεί πρόσθετες δυνατότητες συνταγογράφησης, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο την περαιτέρω επέκτασή τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο ΟΑΥ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή 37 Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τις παραπομπές προς ειδικούς γιατρούς, ενώ τα παραπεμπτικά διαχωρίζονται σε επείγοντα και ρουτίνας.

Για τα επείγοντα περιστατικά έχει δοθεί σύσταση στους ειδικούς γιατρούς να διευθετούν ραντεβού εντός δέκα ημερών από την επικοινωνία του ασθενούς, χωρίς, ωστόσο, να πρόκειται για δεσμευτική προθεσμία εξυπηρέτησης.