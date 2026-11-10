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Ένα από τα συνολικά 63 μη ασφαλή προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate την εβδομάδα που άρχισε στις 2 Νοεμβρίου 2026 εντοπίστηκε και κοινοποιήθηκε από την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα 63 προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίστηκαν στο σύστημα για ενημέρωση του κοινού.

Για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, τα προϊόντα κατανεμήθηκαν στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, 18 προϊόντα αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, 14 το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, εκ των οποίων το ένα κοινοποιήθηκε από την Κύπρο, 11 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οκτώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, επτά το Τμήμα Περιβάλλοντος και πέντε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά να ενημερώσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε από τα εν λόγω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν, να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασαν και να ενημερώσουν την αρμόδια Αρχή.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο των προϊόντων και τους κινδύνους που παρουσιάζουν μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, η οποία διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα.