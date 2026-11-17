Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην αθώωση του πρώην ηγουμένου της Μονής Οσίου Αββακούμ, Νεκταρίου, οδήγησε η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να αναστείλει την ποινική δίωξη εναντίον του για την υπόθεση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που λειτουργούσε στο μοναστήρι στο Φτερικούδι. Η εξέλιξη καταγράφηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, λίγες ημέρες μετά την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε το Δικαστήριο για την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να προχωρήσει σε αναστολή της ποινικής δίωξης του Νεκταρίου, ο οποίος αντιμετώπιζε τρεις κατηγορίες που αφορούσαν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης της Μονής.

Της εξέλιξης αυτής είχε προηγηθεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο, ασκώντας δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, έκανε δεκτούς τους τρεις από τους τέσσερις λόγους έφεσης που είχε προβάλει ο πρώην ηγούμενος. Με την απόφασή του, το Ανώτατο ακύρωσε το διάταγμα κατακράτησης τριών ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες περιείχαν οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής Οσίου Αββακούμ.

Παραμένει σε εξέλιξη άλλη ποινική υπόθεση

Παρά την αθώωσή του στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Νεκτάριος εξακολουθεί να είναι κατηγορούμενος σε άλλη ποινική διαδικασία, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενος είναι και ο μοναχός Πορφύριος, με τις κατηγορίες να αφορούν άλλα αδικήματα που συνδέονται με όσα φέρονται να διαδραματίζονταν στη Μονή Οσίου Αββακούμ.