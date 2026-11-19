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Ναυτικές δυνάμεις της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ πραγματοποίησαν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή και δύο ελληνικών μαχητικών F-16.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης «Ιωαννίδης» της Εθνικής Φρουράς, η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», τα δύο F-16 και το INS Sufa του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Το σενάριο περιλάμβανε τη διαμόρφωση κοινής εικόνας της κίνησης στην επιφάνεια της θάλασσας, γυμνάσιο αντιμετώπισης εναέριων απειλών, εξάσκηση σε διαδικασίες αντιαεροπορικής άμυνας και ελιγμούς των πλοίων.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής εκπαίδευσης της Εθνικής Φρουράς με δυνάμεις φίλιων χωρών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας.

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