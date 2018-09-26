«Εν για τα λύτρα», είπε ψυχρά στους αστυνομικούς γύρω στις 3:30 το απόγευμα όταν εισήλθαν στο διαμέρισμά του, όπου κρατούσε για 7,5 σχεδόν ώρες τους δύο 11χρονους μαθητές ως όμηρους. Ένα διαμέρισμα στην οδό Τυρνάβου, που αποδείχτηκε σύμφωνα με ψεσινές πληροφορίες πλούσιο σε υλικά και αντικείμενα που παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα. Τα παιδιά βρέθηκαν σε ημικωματώδη κατάσταση σε κρεβάτι. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου άρχισαν να κάνουν εμετούς.

Ο απαγωγέας τους, Γιώργος Νικολάου, 35 ετών κάτοικος Λάρνακας, γνωστός στο περιβάλλον του ως Τζορτζ, κάτι είχε ρίξει στη λεμονάδα τους, από τις πρώτες στιγμές της απαγωγής τους, στο Δημοτικό Σχολείο Καμάρων. Η χθεσινή υπόθεση που συγκλόνισε το παγκύπριο, είχε ευτυχές τέλος χάρη σε έναν εθελοντή παρατηρητή της γειτονιάς του δήμου Λάρνακας στην ενορία Καμάρων, που κατοικεί στην περιοχή, ο οποίος χθες το πρωί, τυχαία παρακολούθησε τον γείτονά του να αποβιβάζει δύο μικρά παιδιά που συμπεριφέρονταν κάπως παράξενα, από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει δίπλα από άλλο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν χρώματος ασημί, που σύμφωνα με τις περιγραφές που άκουσε ο μάρτυρας έμοιαζε με αυτό που είχε χρησιμοποιήσει ο δράστης για την απαγωγή των δύο 11χρονων φίλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Απαγωγή: Ύποπτα ευρήματα στο διαμέρισμα του δράστη

Ο εθελοντής παρατηρητής της γειτονιάς που κράτησε στη μνήμη του την ασυνήθιστη συμπεριφορά των παιδιών που είδε το πρωί στην αυλή της πολυκατοικίας, λίγες ώρες αργότερα έπιασε στα χέρια του ένα φυλλάδιο με τη φωτογραφία των παιδιών, το οποίο χθες κυκλοφόρησε ο δήμος Λάρνακας στο προσωπικό του, καλώντας το να συμβάλει στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα δύο απαχθέντα παιδιά. Αμέσως θυμήθηκε τι είδε το πρωί και τηλεφώνησε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται ο μίτος του χθεσινού θρίλερ που έκανε την κοινή γνώμη να παγώσει.

Ο δήθεν δάσκαλος

Σύμφωνα με ηλικιωμένο ιδιοκτήτη κατοικίας απέναντι από την πίσω αυλή του Δημοτικού Καμάρων, στην οποία υπάρχει πόρτα που ανοίγει το πρωί για να διευκολύνεται η έλευση των μαθητών, ο Νικολάου βρισκόταν χθες στον χώρο πριν από τις 7:30 το πρωί. Η προσέλευση των μαθητών, όπως πάντα, άρχισε από τις 7.30. Σύμφωνα με τη μαρτυρία καθαρίστριας και τριών παιδιών που έδωσαν καταθέσεις στην Αστυνομία, γύρω στις 7:40 ο Τζορτζ εισήλθε αστραπιαία και με κοφτά βήματα στο Δημοτικό Σχολείο. Πλησίασε μια ομάδα από πέντε παιδιά και τους συστήθηκε ως «ο νέος δάσκαλος Γεωγραφίας στο σχολείο». Και αφού τους έδειξε το δεμένο με επιδέσμους χέρι του, τους ζήτησε να τον βοηθήσουν να μεταφέρει κάποια πράγματα από το αυτοκίνητό του. Προθυμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα παιδιά, τρία από το πηγαδάκι των πέντε. Ο άγνωστος δάσκαλος φορούσε σκούρα φανέλα και είχε ελαφρύ μούσι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς εντοπίστηκε ο δράστης – Σοκαρισμένα τα παιδιά (εικόνες)

Ένα από τα παιδιά κοντοστάθηκε. Γύρισε πίσω. «Δεν μου άρεσε ο νέος δάσκαλος», είπε αργότερα στους ανακριτές. Ωστόσο, οι δύο μαθητές τον ακολούθησαν προς το αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε αλάνα, που εφάπτεται του πεζόδρομου που καταλήγει στη μικρή πύλη της πίσω αυλής του Σχολείου. Μόλις έφτασαν στο αυτοκίνητο, όπως φέρεται να δήλωσε στην κατάθεσή του ένας εκ των 11χρονων, τους έβαλε με τη βία στο όχημα λέγοντας τους «Κάτσετε αλλιώς θα σας σκοτώσω». Στη συνέχεια, τους πήγε στο διαμέρισμά του, τους είπε να βγάλουν τα παπούτσια και τους έφτιαξε λεμονάδα, την οποία τους ανάγκασε να πιουν. Στη λεμονάδα πιστεύεται ότι είχε βάλει την ηρεμιστική ουσία Λοραζεπάμη. Τα παιδιά σε δευτερόλεπτα άρχισαν να έχουν μειωμένη αντίληψη (όχι όμως να καταστούν αναίσθητα).

Πέρασαν 45 λεπτά

Όταν το κουδούνι χτύπησε και τα παιδιά του σχολείου μπήκαν στις τάξεις, πέρασαν 45 περίπου λεπτά για να γίνει αντιληπτό ότι οι δύο 11χρονοι δεν μπήκαν στην τάξη. Και μέχρι που τα παιδιά, στην αθωότητά τους λόγω ηλικίας, περιγράψουν στη δασκάλα τους τι έγινε γύρω στις 7:40 στην αυλή του σχολείου, με τον παράξενο «δάσκαλο της Γεωγραφίας». Λίγο πριν τις 9:00 ενημερώθηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας από τη διευθύντρια, Σούλα Ματσάγκου, και αμέσως ειδοποιήθηκε το Αρχηγείο, με την Αστυνομία να σημάνει συναγερμό και να κινητοποιεί όλες τις διαθέσιμές της δυνάμεις, ενισχύοντας την ΑΔΕ Λάρνακας με προσωπικό από τη Λευκωσία. Σύμφωνα με γονείς που υπέδειξαν γραπτά μηνύματα στο κινητό τους, λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί και ενώ η είδηση είχε διαρρεύσει στα ΜΜΕ, ενημερώθηκαν από τη Διεύθυνση του Σχολείου για το σοβαρό συμβάν. Πριν από όλους όμως ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών που αμέσως έσπευσαν πανικοβλημένοι στο σχολείο των παιδιών τους.

Πάγωσαν Λάρνακα – Κύπρος

Με τα ΜΜΕ να μεταδίδουν συνεχώς πληροφορίες, στο άκουσμα της είδησης Λάρνακα και Κύπρος πάγωσαν. Οι δρόμοι πέριξ του Δημοτικού Καμάρων γέμισαν εκατοντάδες αυτοκίνητα και ανθρώπους. Γονείς των παιδιών, συγγενείς τους, αλλά και πολλούς περίεργους. Πριν από τις 11:00 αρκετοί γονείς άρχισαν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, ενώ στο σχολείο βρέθηκε και ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης. Την ίδια ώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, έσπευδε στην Αστυνομία Λάρνακας όπου στήθηκε κέντρο συντονισμού των προσπαθειών εντοπισμού των παιδιών, στο οποίο πήγαν και ο αρχηγός και υπαρχηγός της Αστυνομίας.

Απόγνωση και ανακούφιση

Είκοσι περίπου λεπτά πριν φθάσει η πληροφορία που οδήγησε στον εντοπισμό των παιδιών, ο υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε με δήλωσή του στα ΜΜΕ τους πολίτες να συνδράμουν τις προσπάθειες της Αστυνομίας και να δώσουν πληροφορίες για την υπόθεση. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Δημοκρατία ζήτησε διεθνή βοήθεια από ειδικούς στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. Ήταν οι στιγμές της απόγνωσης όλων, που ευτυχώς λίγο μετά διαδέχθηκε η είδηση ότι «βρέθηκαν οι μαθητές και είναι με τους γονείς τους». Ο Τζορτζ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, όπου θα ζητηθεί από την Αστυνομία η κράτησή του. Οι έρευνες στο διαμέρισμα του απαγωγέα συνεχίζονταν στην παρουσία του μέχρι πολύ αργά το βράδυ.

Στο προφίλ του στο Facebook, o Γιώργος Νικολάου, ή καλύτερα Γιώργος Hundhausen Νικολάου, περιγράφει τον εαυτό του ως «most complicated person in the world», τον πιο περίπλοκο άνθρωπο στον κόσμο. Γράφει ότι είναι δημιουργικός διευθυντής εταιρείας, ενώ φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα είναι άνεργος. Κατάγεται από τη Λευκωσία και πρόσφατα μετακόμισε στη Λάρνακα. Στον λογαριασμό του ανάρτησε φωτογραφίες μαζί με τους σκύλους του. Το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιεί, φαίνεται να ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος αναζητείται για να δώσει εξηγήσεις γιατί το κρατούσε ο ύποπτος.