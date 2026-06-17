Το πολυαναμενόμενο πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» γνωστοποιήθηκε χθες επίσημα και όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε νέους τριγμούς. Πολιτικούς και κοινωνικούς.

Πέραν των ευρημάτων και διαπιστώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και αφορούν πολλούς και διάφορους -γνωστοί πλέον, μην τους επαναλαμβάνουμε- προκύπτει μια άλλη, εξίσου σημαντική πτυχή, η οποία αναμένεται να απασχολήσει έντονα το ποιοι θα κληθούν να αναλάβουν τη διερεύνηση.

Αυτοί που έχουμε και που κανονικά θα έπρεπε, αλλά λόγω του ότι η κατάσταση με τις σχέσεις είναι πλέον μύλος ή ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές; Τουλάχιστον, ας ελπίσουμε σε μια ορθή και αμερόληπτη διαδικασία για όλους.

Ε!