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Εκείνος, έχει τον τρόπο να κάνει ακόμη και την πιο απρόβλεπτη ερώτηση να μοιάζει απολύτως φυσική. Εκείνη, από την άλλη, μία από τις επιδραστικές influencers της Ελλάδας, έχει τον τρόπο της να μετατρέπει την απάντηση σε ιστορία που δεν ξέρεις πού θα καταλήξει. Ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχεται τη Super Kiki στο νέο επεισόδιο του «Last Call», του vidcast του «Φιλελευθέρου», σε μια συνάντηση με χιούμορ, πειράγματα, προσωπικές εξομολογήσεις και αναπάντεχα κοινά σημεία.

Η Super Kiki, που έγινε διάσημη, κυρίως ανάμεσα στη νέους, μέσα από τα videos της στα social media, κάθεται απέναντι στον Λάκη με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τη δημόσια παρουσία της. Από τη Χίο και τη δουλειά στο σέρβις μέχρι την αναγνωρισιμότητα, τις διαφημιστικές συνεργασίες και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, αλλά και τον χρόνο που παρέμεινε στη φυλακή -μία κοινή αναφορά με τον Λάκη Γαβαλά- η διαδρομή της δίνει αφορμή για μια κουβέντα γύρω από την επιτυχία, το χρήμα και όσα αλλάζουν στις σχέσεις όταν η ζωή σου γίνεται δημόσια υπόθεση.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ και την ευθύτητά του, ο Λάκης συζητά μαζί της για την εικόνα που προβάλλουμε, την κριτική και τη δυσκολία να παραδεχτούμε ότι κάποιες φορές έχουμε άδικο, ενώ οι σχέσεις, η εμπιστοσύνη, η ανάγκη αποδοχής και οι άνθρωποι που μένουν δίπλα μας αποκτούν τη δική τους θέση στην κουβέντα.

Υπάρχουν, όμως, και βιώματα που δίνουν στη συνάντησή τους ένα διαφορετικό βάθος. Η εμπειρία εγκλεισμού, την οποία έχουν ζήσει και οι δύο σε διαφορετικές συνθήκες, ανοίγει έναν πιο προσωπικό διάλογο για την ελευθερία, το βάρος του παρελθόντος και τη δεύτερη ευκαιρία.

Δύο άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να προκαλούν σχόλια συναντιούνται, για πρώτη φορά, με περιέργεια ο ένας για τον άλλον. Και κάπου ανάμεσα στο γέλιο και σε μια απάντηση που αλλάζει τη διάθεση, η συζήτηση αποκτά τον δικό της, απρόβλεπτο ρυθμό.

Το νέο επεισόδιο του «Last Call», με καλεσμένη τη Super Kiki, έρχεται στις τάδε….., στις τάδε ώρα….., μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες του «Φιλελευθέρου».

Credits (είναι άλλα από την προηγούμενη φορά):

Αρχισυνταξία-Παραγωγή: Γιάννης Χατζηγεωργίου

Διεύθυνση Παραγωγής: Τερψιχόρη Γιόκαλη

Υπεύθυνος Studio: Αντώνης Χιόνης

Μίξη-Μοντάζ: Γιώργος Χριστοφή, Κασσάνδρα Χαραλάμπους, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης

Μακιγιάζ-Hair Styling: Κερασία Κούη

Επιμέλεια Παραγωγής (Αθήνα): Up&Wave Podcast Studio

Παραγωγή: Ο Φιλελεύθερος – Podcasts Philenews