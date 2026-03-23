Ο ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στην Κύπρο, έκανε εντυπωσιακή έναρξη το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου με τον Primetel Εταιρικό Αγώνα 5 χιλιομέτρων, συγκεντρώνοντας φέτος συνολικά πάνω από 17.000 συμμετοχές.

Ο Primetel Εταιρικός Αγώνας 5 χιλιομέτρων κατέγραψε αριθμό ρεκόρ, παρά τον βροχερό καιρό, με χιλιάδες δρομείς να συμμετέχουν, εκπροσωπώντας 260 εταιρείες και οργανισμούς από όλη την Κύπρο. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια ξεχωριστή διαδρομή κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της Λεμεσού, μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα που ανέδειξε την πόλη, τον αθλητισμό και τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας.

Το σήμα εκκίνησης έδωσαν ο Υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, ο CEO της Primetel κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της ΧΜ, κα. Σταύρη Μόρτη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, κ. Σπύρος Σπύρου.

Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Βαφεάδης, συνεχάρη τους αθλητές που αψήφησαν τον καιρό και έτρεξαν στον Primetel Εταιρικό Δρόμο 5χλμ. Όπως ανέφερε, «βλέπουμε χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους, αθλητές από 68 χώρες, και αυτό αποτελεί μια μεγάλη απόδειξη της επιτυχίας της διοργάνωσης σε μια πανέμορφη πόλη, την πόλη της Λεμεσού».

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Αρμεύτης, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση, ενώ υπέδειξε ότι «είναι μεγάλη επιτυχία που διεξάγεται σήμερα ο Primetel Εταιρικός Αγώνας 5χλμ, που παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχει μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Λεμεσό. Η Λεμεσός δείχνει ότι είναι η πόλη των μεγάλων εκδηλώσεων και των μεγάλων διοργανώσεων».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, κ. Σπύρος Σπύρου, επισήμανε ότι «η διοργάνωση κάθε χρόνο μεγαλώνει, δίνοντας ώθηση στην πόλη της Λεμεσού, σε έναν μήνα που δεν είναι κατ’ εξοχήν τουριστικός, με χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες να καταφθάνουν από όλο τον κόσμο. Δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι, προσφέροντας σε ντόπιους και τουρίστες μία διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών».

Εκ μέρους του ονομαστικού χορηγού του Primetel Εταιρικού Δρόμου 5 χλμ., η Chief Commercial Manager της Primetel, κα. Κυριακή Ιωαννίδου, στάθηκε στην αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει η εταιρεία με τον Μαραθώνιο της Λεμεσού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δώδεκα χρόνια Primetel Εταιρικός Δρόμος 5χλμ. Δώδεκα χρόνια δίπλα στον Μαραθώνιο Λεμεσού. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης χορηγίας, στηρίζουμε για δεύτερη χρονιά το ίδρυμα «Υπάρχω» που στέκεται δίπλα σε άτομα με κινητικές και άλλες δυσκολίες και τα οποία σήμερα έτρεξαν μαζί με την ομάδα της Primetel».

Στον Primetel Εταιρικό Αγώνα 5 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα της DHD Insurance, ακολούθησε στη δεύτερη θέση η ομάδα της Moneygate Solutions Limited, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα της Ice Power.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με το McDonald’s™ Kids Race 1 χιλιομέτρου, που διεξήχθη για πρώτη χρονιά με τη στήριξη της McDonald’s™ Κύπρου, με τη συμμετοχή 1.500 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Η Κατερίνα Ανδρέου, επικεφαλής της ΕΚΕ της McDonald’s™ Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ αποτελεί για εμάς μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διοργάνωσης. Μπορεί η απόσταση να είναι μικρή, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα των παιδιών προς έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής».

Αγωνιστικό πρόγραμμα Κυριακής, 22/03:

07:15: XM Μαραθώνιος Δρόμος 42ΚΜ

07:25: Muskita Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21ΚΜ

07:45: Πετρολίνα Δρόμος Ενέργειας 10ΚΜ

11:00: Axlebolt Aτομικός Δρόμος 5ΚΜ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΧΜ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:

Χορηγός Μαραθώνιας Διαδρομής: XM

Χορηγός Ημιμαραθωνίου: Muskita Aluminium Industries

Χορηγός Δρόμου Ενέργειας 10χλμ.: Πετρολίνα

Χορηγός Ατομικού Δρόμου 5χλμ.: Axlebolt

Χορηγός Εταιρικού Αγώνα 5χλμ.: Primetel

Χορηγός Παιδικού Αγώνα 1χλμ.: McDonald’s

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

STOIXIMAN

MUFG INVESTOR SERVICES

KIA

ASG LEASING

AEGEAN

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

M ΠΥΡΑ ERDINGER ALCOHOL FREE

UNDER ARMOUR

ALINEA

ERB ASFALISTIKI

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

INTERFREIGHT LOGISTICS

LA ROCHE POSAY

EME Λ

COSMOS SPORT

HEALTHAID

REDWOLF OGILVY

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

HONEYWELL TRAVEL

ICE POWER

PASTA BRAVA

ACS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

STIRIXIS

NEXTBIKE

BIOBANK

GRESON EASYLOO

SKEMBEJIS & ΥΙΟΙ

Ισοτονικά OSHEE

SCIFIT

CRONA GROUP

MAURTEN

City Friends

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1 Radio.

DIGITAL MEDIA SPONSOR η Digital Tree.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:

ΠΟΕΔ Λεμεσού

Running Fluent Initiative

Oμοσπονδία Γονέων Λεμεσού

Σώμα Προσκόπων

Freedom Church

Σωματείο Δρομέων EY-ZΗN

Σωματείο Δρομέων Περικλή Δημητρίου

Σωματείο Δρομέων Dromea Racing

Σώμα Οδηγών Κύπρου

Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού

Όμιλος Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου

Ομάδα Διάσωσης Ζωής

Rescue One

Eρυθρός Σταυρός

Ομάδα Διάσωσης F.A.S.T.

United Bikers

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Αστυνομία Κύπρου

Πολιτική Άμυνα

Λεμέσια

ΚΟΑ

Υφυπουργείο Τουρισμού

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: