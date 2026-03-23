Ο ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στην Κύπρο, έκανε εντυπωσιακή έναρξη το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου με τον Primetel Εταιρικό Αγώνα 5 χιλιομέτρων, συγκεντρώνοντας φέτος συνολικά πάνω από 17.000 συμμετοχές.
Ο Primetel Εταιρικός Αγώνας 5 χιλιομέτρων κατέγραψε αριθμό ρεκόρ, παρά τον βροχερό καιρό, με χιλιάδες δρομείς να συμμετέχουν, εκπροσωπώντας 260 εταιρείες και οργανισμούς από όλη την Κύπρο. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια ξεχωριστή διαδρομή κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της Λεμεσού, μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα που ανέδειξε την πόλη, τον αθλητισμό και τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας.
Το σήμα εκκίνησης έδωσαν ο Υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, ο CEO της Primetel κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της ΧΜ, κα. Σταύρη Μόρτη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, κ. Σπύρος Σπύρου.
Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Βαφεάδης, συνεχάρη τους αθλητές που αψήφησαν τον καιρό και έτρεξαν στον Primetel Εταιρικό Δρόμο 5χλμ. Όπως ανέφερε, «βλέπουμε χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους, αθλητές από 68 χώρες, και αυτό αποτελεί μια μεγάλη απόδειξη της επιτυχίας της διοργάνωσης σε μια πανέμορφη πόλη, την πόλη της Λεμεσού».
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Αρμεύτης, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση, ενώ υπέδειξε ότι «είναι μεγάλη επιτυχία που διεξάγεται σήμερα ο Primetel Εταιρικός Αγώνας 5χλμ, που παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχει μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Λεμεσό. Η Λεμεσός δείχνει ότι είναι η πόλη των μεγάλων εκδηλώσεων και των μεγάλων διοργανώσεων».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, κ. Σπύρος Σπύρου, επισήμανε ότι «η διοργάνωση κάθε χρόνο μεγαλώνει, δίνοντας ώθηση στην πόλη της Λεμεσού, σε έναν μήνα που δεν είναι κατ’ εξοχήν τουριστικός, με χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες να καταφθάνουν από όλο τον κόσμο. Δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι, προσφέροντας σε ντόπιους και τουρίστες μία διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών».
Εκ μέρους του ονομαστικού χορηγού του Primetel Εταιρικού Δρόμου 5 χλμ., η Chief Commercial Manager της Primetel, κα. Κυριακή Ιωαννίδου, στάθηκε στην αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει η εταιρεία με τον Μαραθώνιο της Λεμεσού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δώδεκα χρόνια Primetel Εταιρικός Δρόμος 5χλμ. Δώδεκα χρόνια δίπλα στον Μαραθώνιο Λεμεσού. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης χορηγίας, στηρίζουμε για δεύτερη χρονιά το ίδρυμα «Υπάρχω» που στέκεται δίπλα σε άτομα με κινητικές και άλλες δυσκολίες και τα οποία σήμερα έτρεξαν μαζί με την ομάδα της Primetel».
Στον Primetel Εταιρικό Αγώνα 5 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα της DHD Insurance, ακολούθησε στη δεύτερη θέση η ομάδα της Moneygate Solutions Limited, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα της Ice Power.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με το McDonald’s™ Kids Race 1 χιλιομέτρου, που διεξήχθη για πρώτη χρονιά με τη στήριξη της McDonald’s™ Κύπρου, με τη συμμετοχή 1.500 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Η Κατερίνα Ανδρέου, επικεφαλής της ΕΚΕ της McDonald’s™ Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ αποτελεί για εμάς μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διοργάνωσης. Μπορεί η απόσταση να είναι μικρή, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα των παιδιών προς έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής».
Αγωνιστικό πρόγραμμα Κυριακής, 22/03:
- 07:15: XM Μαραθώνιος Δρόμος 42ΚΜ
- 07:25: Muskita Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21ΚΜ
- 07:45: Πετρολίνα Δρόμος Ενέργειας 10ΚΜ
- 11:00: Axlebolt Aτομικός Δρόμος 5ΚΜ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΧΜ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:
- Χορηγός Μαραθώνιας Διαδρομής: XM
- Χορηγός Ημιμαραθωνίου: Muskita Aluminium Industries
- Χορηγός Δρόμου Ενέργειας 10χλμ.: Πετρολίνα
- Χορηγός Ατομικού Δρόμου 5χλμ.: Axlebolt
- Χορηγός Εταιρικού Αγώνα 5χλμ.: Primetel
- Χορηγός Παιδικού Αγώνα 1χλμ.: McDonald’s
ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
- STOIXIMAN
- MUFG INVESTOR SERVICES
- KIA
- ASG LEASING
- AEGEAN
- ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- MΠΥΡΑ ERDINGER ALCOHOL FREE
- UNDER ARMOUR
- ALINEA
- ERB ASFALISTIKI
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
- INTERFREIGHT LOGISTICS
- LA ROCHE POSAY
- EMEΛ
- COSMOS SPORT
- HEALTHAID
- REDWOLF OGILVY
ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
- HONEYWELL TRAVEL
- ICE POWER
- PASTA BRAVA
- ACS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
- STIRIXIS
- NEXTBIKE
- BIOBANK
- GRESON EASYLOO
- SKEMBEJIS & ΥΙΟΙ
- Ισοτονικά OSHEE
- SCIFIT
- CRONA GROUP
- MAURTEN
- City Friends
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1 Radio.
DIGITAL MEDIA SPONSOR η Digital Tree.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
- ΠΟΕΔ Λεμεσού
- Running Fluent Initiative
- Oμοσπονδία Γονέων Λεμεσού
- Σώμα Προσκόπων
- Freedom Church
- Σωματείο Δρομέων EY-ZΗN
- Σωματείο Δρομέων Περικλή Δημητρίου
- Σωματείο Δρομέων Dromea Racing
- Σώμα Οδηγών Κύπρου
- Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού
- Όμιλος Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου
- Ομάδα Διάσωσης Ζωής
- Rescue One
- Eρυθρός Σταυρός
- Ομάδα Διάσωσης F.A.S.T.
- United Bikers
ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
- Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
- Αστυνομία Κύπρου
- Πολιτική Άμυνα
- Λεμέσια
- ΚΟΑ
- Υφυπουργείο Τουρισμού
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
- Δήμος Λεμεσού
- Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού