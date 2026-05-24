Κανονικά και χωρίς να παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα άρχισε στις 7:00 η ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές, στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, σύμφωνα με την Έφορο Εκλογής, αναπληρώτρια Έπαρχο Λεμεσού, Έμιλυ Διονυσίου.

Στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού λειτουργούν 351 εκλογικά κέντρα, 260 από τα οποία αφορούν αυτόχθονες, 53 ψηφοφόρους της Αμμοχώστου, 19 ψηφοφόρους της Λευκωσίας, 14 της Κερύνειας και ένα της Λάρνακας, ενώ θα λειτουργήσουν και δυο με μικτές κάλπες εκτοπισθέντων. Συνολικά δυο εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν για την θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ανέρχεται σε 157.289, από τους οποίους 115.782 είναι αυτόχθονες και 41.507 είναι εκτοπισθέντες. Από τους εκτοπισθέντες οι 25.701 είναι από την Αμμόχωστο, 8.984 από τη Λευκωσία, 6.715 από την Κερύνεια και 107 από τη Λάρνακα. Από πλευράς θρησκευτικών ομάδων, 694 Μαρωνίτες ψηφίζουν στη Σχολή St. Mary’s.

Το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού λειτουργεί στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών (Καρμιώτισσα) Κέντρο Α’, με 680 εκλογείς, ενώ το μικρότερο στο Κοινοτικό Γραφείο του Συμβουλίου Κουκάς με 52 εκλογείς.

Για τις ανάγκες των βουλευτικών εκλογών, στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, σύμφωνα με την κ.Διονυσίου, εργάζονται περί τα 1793 άτομα, μεταξύ αυτών και 70 άνεργοι επιστήμονες.

Τις βουλευτικές έδρες της Λεμεσού διεκδικούν 167 υποψήφιοι από 17 κομματικούς συνδυασμούς και τρεις μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Από τις 167 υποψηφιότητες, 120 είναι άνδρες (ποσοστό 71.9%) και 47 γυναίκες (ποσοστό 28.1%). Από τους 17 κομματικούς συνδυασμούς, οι 11 κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο, ένας έχει 11 υποψήφιους, ένας συνδυασμός 8 υποψήφιους, ένας συνδυασμός έχει 7 υποψηφίους, ένας συνδυασμός έχει 3 υποψηφίους, ένας συνδυασμός έχει 2 υποψηφίους και ένας συνδυασμός αποτελείται από έναν υποψήφιο.

Στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού ψηφίζει και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και συγκεκριμένα στο Λανίτειο Λύκειο (Κέντρο Α’), στις 9:30.

Από πλευράς αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, ψηφίζει στις 11:00, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγ.Γεωργίου Κάτω Πολεμιδιών (Κέντρο Γ’) και ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, στις 11:15, στο Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου (Κέντρο Γ’).

Ο συμπρόεδρος του Βολτ Κύπρου, Πάνος Λοϊζου Παρράς ψηφίζει στις 13:00, στο περιφερειακό δημοτικό σχολείο Γερμασόγειας (Κέντρο Β’), ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος (ΔΕΚ), Ανδρέας Θεμιστοκλέους ψηφίζει στις 13:15, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα (Κέντρο Γ’) και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Εργατικού Κόμματος «Αγρονόμος», Ανδρέας Χριστοφή, ψηφίζει στις 14:15, στο περιφερειακό δημοτικό σχολείο Τριμίκλινης (Κέντρο Α’).