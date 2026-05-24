Ανοιξαν στις 7 το πρωί τα συνολικά 59 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου, για την εκλογή των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη Φλωρεντία Γεωργίου, Εφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου.

Πρόσθεσε πως «ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ανέρχεται στις 33,669 άτομα, σε σύγκριση με 32,351 που ήταν στις προηγούμενες εκλογές του 2021».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι εκλογείς Λευκωσίας και Κερύνειας θα ψηφίσουν στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου – Κέντρο Π, Κάλπη 44. Συνολικά θα ψηφίσουν 598 άτομα, δηλαδή 245 εκτοπισμένοι Κερύνειας και 353 εκτοπισμένοι Λευκωσίας».

Οι εγκλωβισμένοι εκλογείς, συνέχισε «οι οποίοι ανέρχονται σε 260, θα ψηφίσουν στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου, Κέντρο Α».

Οσον αφορά «τους δέκα Τ/κ εκλογείς, θα ψηφίσουν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας Κέντρα Α και Δ, στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Κέντρο Γ και στο Γ Δημοτικό Σχολείο Παραλίμνιου, Κέντρα Κ και Λ».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι Μαρωνίτες που κατοικούν στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου θα ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο στο Κέντρο Ι».

Όπως είπε η κα. Γεωργίου, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου «το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου – Κέντρο Γ με 615 εκλογείς. Ακολουθεί το Β’ Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου – Κέντρο Α με 613 εκλογείς».

Το μικρότερο εκλογικό κέντρο, συνέχισε «είναι στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας – Κέντρο Ζ, με 534 εκλογείς. Ακολουθεί το Β’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου – Κέντρο Μ με 538 εκλογείς».

Σημειώνεται ότι ο Νικόλας Προδρόμου, Πρόεδρος του Κινήματος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 13.45 το μεσημέρι στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους.

Με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, ανέφερε η κα. Γεωργίου, «οι βουλευτικές έδρες που αναλογούν στην επαρχία Αμμοχώστου ανέρχονται στις 11. Υποψηφιότητα υπέβαλαν 141 άτομα, από 18 κομματικούς συνδυασμούς, εκ των οποίων 41 είναι γυναίκες και 100 άνδρες».

Συγκεκριμένα «έντεκα συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια των έντεκα υποψηφίων, ένας συνδυασμός αποτελείται από 8 υποψηφίους, ένας συνδυασμός από έξι υποψηφίους, ένας συνδυασμός από δύο υποψηφίους ενώ τέσσερις συνδυασμοί αποτελούνται από ένα υποψήφιο έκαστος».

Σημειώνεται ότι σήμερα ημέρα διεξαγωγής των Εκλογών το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου θα λειτουργεί στο κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.