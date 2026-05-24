Ανοιξαν στις 7 το πρωί τα συνολικά 204 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, για την εκλογή των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανέφερε η Γεωργία Λοϊζιά, Εφορος Εκλογών Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας θα λειτουργήσουν 204 εκλογικά κέντρα στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 60.540 άτομα. Στα 204 εκλογικά κέντρα περιλαμβάνεται και ένα, στο Ευρυβειάδιο Γυμνάσιο, στο οποίο θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για τον αντιπρόσωπο της Μαρωνίτικης Κοινότητας».

Στην επαρχία Λάρνακας, συνέχισε «θα ψηφίσουν επίσης 200 πρόσωπα της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών, ενώ 252 είναι οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές».

Ανέφερε επίσης πως «το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο στην επαρχία Λάρνακας είναι στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ κέντρο Θ, με τους εκλογείς να ανέρχονται στους 649. Ακολουθεί το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου, κέντρα Ε και Στ με 646 εκλογείς αντίστοιχα».

Το μικρότερο εκλογικό κέντρο στην επαρχία Λάρνακας «είναι στον Κάτω Δρυ με τους εκλογείς να ανέρχονται στους 77. Ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο Μελίνης – Κέντρο Α, με 95 εκλογείς».

Σημειώνεται ότι στις 10.30 θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων.

Όπως είπε η κα. Λοϊζιά «οι βουλευτικές έδρες που αναλογούν στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας ανέρχονται στις έξι ενώ υποβλήθηκαν 76 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς. Συνολικά 50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 65,8% είναι άνδρες και 26 υποψηφιότητες ή ποσοστό 34,2% είναι γυναίκες» κατέληξε.