Πακέτο μέτρων με στόχο την αναζωογόνηση της Λευκωσίας εισηγείται το ΕΤΕΚ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του οποίου ζητά την παρέμβαση με σκοπό να συντονιστούν τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Με έκθεσή του, την οποίαν υποβάλλει μέσω του προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντή, το Επιμελητήριο εισηγείται «θεσμικά και ρυθμιστικά μέτρα υψηλής σημασίας, όπως η επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων για αλλαγές χρήσης και μικρές επεμβάσεις, η ενεργοποίηση ανενεργών ιδιοκτησιών και κενών ισογείων, η εισαγωγή κινήτρων για ανακαινίσεις και μόνιμη κατοίκηση, η αξιοποίηση αδρανών διατηρητέων και η δημιουργία ψηφιακού μητρώου ανενεργού αποθέματος».

Το ΕΤΕΚ εισηγείται επίσης πως πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως ορατές παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Μακαρίου και στο κέντρο, ώστε η διαδικασία να περάσει από τις εισηγήσεις στην εφαρμογή τους.

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ότι η πόλη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις περιλαμβάνονται:

Σκίαση, πράσινο, αστικός εξοπλισμός, φωτισμός, σήμανση, ενεργοποίηση των ισογείων, προσωρινές χρήσεις, δράσεις πολιτισμού και μικρής επιχειρηματικότητας, καθώς και ρυθμίσεις πρόσβασης και ήπιας κινητικότητας.

Όπως υποδεικνύει το ΕΤΕΚ, οι πιο πάνω δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως γρήγορα και μετρήσιμα βήματα βελτίωσης της καθημερινής εμπειρίας στο κέντρο. Η Λεωφόρος Μακαρίου μπορεί, κατά το ΕΤΕΚ, να αποτελέσει το πρώτο πιλοτικό πεδίο εφαρμογής αυτού του μοντέλου, χωρίς όμως να απομονώνεται από το ευρύτερο αστικό κέντρο.

Το Επιμελητήριο εισηγείται επίσης, πως εντός του πρώτου εξαμήνου μπορούν να δρομολογηθούν ορατές παρεμβάσεις και να συμφωνηθούν συγκεκριμένοι δείκτες προόδου, ώστε να αποδειχθεί ότι η στρατηγική περνά από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.

Για να υλοποιηθούν τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως απαιτείται πολιτική εντολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτό για να συντονιστούν τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Εσωτερικών – Οικονομικών – Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) με τον Δήμο Λευκωσίας.

«Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, απαιτείται σαφής πολιτική εντολή στο ανώτατο επίπεδο, δια-υπουργικός συντονισμός, δέσμευση πόρων και θεσμοθετημένη παρακολούθηση της εφαρμογής», αναφέρεται στη σχετική επιστολή».

Υποστηρίζεται επίσης, πως αυτό που απουσιάζει δεν είναι οι μελέτες αλλά η αδυναμία ολοκλήρωσης, ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και η έλλειψη σταθερού μηχανισμού παράδοσης (delivery).

Για τον λόγο αυτό, το ΕΤΕΚ εισηγείται την άμεση ενεργοποίηση ενός Κέντρου Παράδοσης (Delivery Office) για το αστικό κέντρο Λευκωσίας, με ονοματισμένο επικεφαλής, ενιαίο πρόγραμμα έργων και δράσεων, τριμηνιαία παρακολούθηση προόδου, σαφείς δείκτες και ετήσιο δημόσιο απολογισμό.