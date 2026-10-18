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Εκφράζοντας την έντονη στήριξη του σε δράσεις που προωθούν την παράδοση και την ανάπτυξη της υπαίθρου και εξαγγέλλοντας εισφορά 50 χιλιάδων ευρώ για την αναβάθμιση του πυρήνα της κοινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σήμερα στο πολιτιστικό φεστιβάλ Κελοκεδάρων.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετείχε στο φεστιβάλ, επισκεπτόμενος τα διάφορα περίπτερα, γευόμενος τοπικά προιόντα και εδέσματα που μαγείρευαν επί τόπου οι γυναίκες του χωριού, ενώ είχε και πολλές συναντήσεις σε χαρούμενο κλίμα με κατοίκους του χωριού και με μικρά παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές κυπριακές στολές.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα του μετέβη στο φεστιβάλ γιατί πραγματικά πιστεύει στην παράδοση και στο ότι αν ξεχάσουμε από που ξεκινήσαμε δεν έχουμε μέλλον.
Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες, για αυτό και, επισκεπτόμενος τα Περίπτερα στο Φεστιβάλ, μια από τις πρώτες διαπιστώσεις που έχω κάνει είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τα πολλά Προγράμματα που έχουμε, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έχουμε προχωρήσει για να στηρίξουμε τις κοινότητες μας με διάφορα Προγράμματα είτε αφορούν τους νέους αγρότες, είτε το ειδικό σχέδιο που έχουμε για να φυτέψουμε ξανά αμπέλια.
Είχα και εγώ πολλά αμπέλια σε ένα γειτονικό χωριό, τη Χούλου, πριν πολλά χρόνια και τα βγάλαμε όλα επί Βασιλείου, όταν μας είπαν να μας επιδοτήσουν, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σήμερα έχουμε ένα σχέδιο 23 εκατομμυρίων ευρώ για να φυτέψουμε ξανά αμπέλια, τόνισε.
Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι γνωρίζει ότι στην κοινότητα γίνεται ένα μεγάλο έργο για ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας. Πέραν του ότι θα μειωθεί η συνεισφορά των κοινοτήτων από 10% στο 5%, τόνισε, παραδίδω μια συμβολική εισφορά των 50 χιλιάδων ευρώ για να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, πέραν όλων των άλλων που έχουμε βοηθήσει για δρόμους και άλλα έργα.