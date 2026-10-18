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Εκφράζοντας την έντονη στήριξη του σε δράσεις που προωθούν την παράδοση και την ανάπτυξη της υπαίθρου και εξαγγέλλοντας εισφορά 50 χιλιάδων ευρώ για την αναβάθμιση του πυρήνα της κοινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σήμερα στο πολιτιστικό φεστιβάλ Κελοκεδάρων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετείχε στο φεστιβάλ, επισκεπτόμενος τα διάφορα περίπτερα, γευόμενος τοπικά προιόντα και εδέσματα που μαγείρευαν επί τόπου οι γυναίκες του χωριού, ενώ είχε και πολλές συναντήσεις σε χαρούμενο κλίμα με κατοίκους του χωριού και με μικρά παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές κυπριακές στολές.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων Πολιτιστικό Κέντρο Κελοκεδάρων, Πάφος, Κύπρος O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων. // President of the Republic of Cyprus – Traditional Products Festival of Kelokedara Community Kelokedara Community Cultural Centre, Pafos, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Traditional Products Festival of the Community of Kelokedara.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα του μετέβη στο φεστιβάλ γιατί πραγματικά πιστεύει στην παράδοση και στο ότι αν ξεχάσουμε από που ξεκινήσαμε δεν έχουμε μέλλον.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες, για αυτό και, επισκεπτόμενος τα Περίπτερα στο Φεστιβάλ, μια από τις πρώτες διαπιστώσεις που έχω κάνει είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τα πολλά Προγράμματα που έχουμε, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έχουμε προχωρήσει για να στηρίξουμε τις κοινότητες μας με διάφορα Προγράμματα είτε αφορούν τους νέους αγρότες, είτε το ειδικό σχέδιο που έχουμε για να φυτέψουμε ξανά αμπέλια.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων Πολιτιστικό Κέντρο Κελοκεδάρων, Πάφος, Κύπρος O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων. // President of the Republic of Cyprus – Traditional Products Festival of Kelokedara Community Kelokedara Community Cultural Centre, Pafos, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Traditional Products Festival of the Community of Kelokedara.

Είχα και εγώ πολλά αμπέλια σε ένα γειτονικό χωριό, τη Χούλου, πριν πολλά χρόνια και τα βγάλαμε όλα επί Βασιλείου, όταν μας είπαν να μας επιδοτήσουν, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σήμερα έχουμε ένα σχέδιο 23 εκατομμυρίων ευρώ για να φυτέψουμε ξανά αμπέλια, τόνισε.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων Πολιτιστικό Κέντρο Κελοκεδάρων, Πάφος, Κύπρος O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων. // President of the Republic of Cyprus – Traditional Products Festival of Kelokedara Community Kelokedara Community Cultural Centre, Pafos, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Traditional Products Festival of the Community of Kelokedara.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι γνωρίζει ότι στην κοινότητα γίνεται ένα μεγάλο έργο για ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας. Πέραν του ότι θα μειωθεί η συνεισφορά των κοινοτήτων από 10% στο 5%, τόνισε, παραδίδω μια συμβολική εισφορά των 50 χιλιάδων ευρώ για να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, πέραν όλων των άλλων που έχουμε βοηθήσει για δρόμους και άλλα έργα.