Ο Βαντίμ Γερμολάεφ, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες ουκρανικής καταγωγής, γνωστός από τον χώρο του real estate, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι Αρχές αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η σύντροφός του υπέστη βαρύτατους ακρωτηριασμούς στα κάτω άκρα. Μαζί τους τραυματίστηκε και ένα 13χρονο παιδί, το οποίο, σύμφωνα με τις τοπικές εισαγγελικές Αρχές, είναι πιθανότατα συγγενικό τους πρόσωπο. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νίκαιας που απέχει περίπου 20 χλμ. από το Μονακό.

Η έκρηξη καταγράφτηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:00 ώρα Κύπρου) σε ακίνητο στο μικροσκοπικό κράτος της Μεσογείου, που θεωρείται γενικά ιδιαίτερα ασφαλές, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Μονακό Στεφάν Τριμπό, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μεταλλικά μπουλόνια και σκάγια βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου ενός ακινήτου, προτού διαφύγει πεζός προς την περιοχή Μποσολέ της Γαλλίας. Κάπου πενήντα πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου. Κατά τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνιέζ, βρίσκεται σε εξέλιξη «συνεργασία» των αστυνομιών των δυο χωρών για «τον εντοπισμό του φυγά δράστη».

BREAKING: A powerful explosion has been reported in Monaco after a person allegedly dropped off bags shortly before the blast. pic.twitter.com/cWBBSnfBih June 29, 2026

Ποιος είναι ο Βαντίμ Γερμολάεφ

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία. Δημιούργησε την περιουσία του κυρίως μέσω του κλάδου των ακινήτων. Το 2001 ίδρυσε την εταιρεία Alef Estate, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη κτιρίων γραφείων, εμπορικών κέντρων και κατοικιών στο Ντνίπρο, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ουκρανίας.



Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 εγκαταστάθηκε στο Μονακό, ενώ ήδη από το 2019 είχε αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, αποποιούμενος την ουκρανική.

Ο Γερμολάεφ βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς στις εμπορικές του δραστηριότητες εντός της Ουκρανίας.

Μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που αρχικά θεωρήθηκε διαρροή αερίου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκαλύφθηκε το μέγεθος της τραγωδίας, με τραυματίες να κείτονται αιμόφυρτοι στην είσοδο του κτιρίου. Εκτός από τρία θύματα, ακόμη τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Princess Grace με ελαφρά τραύματα ή συμπτώματα σοκ.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, που απέκλεισαν την περιοχή όπου έγινε η έκρηξη, και είδε ελικόπτερο να πετά στη συνοικία.

Οι γαλλικές και οι μοναγασκικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας τόσο τα κίνητρα της επίθεσης όσο και το επιχειρηματικό και προσωπικό περιβάλλον του Βαντίμ Γερμολάεφ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με την επιχειρηματική ή πολιτική του δραστηριότητα.

protothema.gr