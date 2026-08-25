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Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στη διαμόρφωση ενός προσωρινού διαδρόμου ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η συμφωνία προβλέπει επίσης κοινό σχέδιο αποναρκοθέτησης, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν με στόχο μια πιο μόνιμη ρύθμιση για τη διαχείριση των Στενών.

Ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν μέσω της «Επιχείρησης Οικονομικός Παρίας» και ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως η χώρα του ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, το καθεστώς των μουλάδων συνεχίζει τις επαφές με το Ομάν, το μικρό σε έκταση σουλτανάτο που ελέγχει τη νότια ακτή της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.



Στόχος Ιράν και Ομάν «ένας προσωρινός διάδρομος ναυσιπλοΐας»

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε πως ελπίζει να «ανακοινώσει σύντομα» έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ καθώς και «πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα».

Iran’s commitment to peace and stability is matched by steadfast diplomacy with our neighbors. In talks with Pakistani and Omani guests, regional solutions were stressed.



Proposed framework for new corridor, joint mine-clearing, and future management of Hormuz is case in point. pic.twitter.com/5VYzRp1DzY — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 25, 2026

Οποιαδήποτε «μόνιμη λύση» θα πρέπει να βασίζεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον τον Ιούνιο, η οποία έκτοτε κατάρρευσε, και στη οποία το Ιράν συνεχίζει να αναφέρεται, πρόσθεσε.



Ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι και ο ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί συζήτησαν στην Τεχεράνη για ένα «πλαίσιο σε φάσεις». «Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα ‘πλαίσιο σε φάσεις’ που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, το οποίο διευκρινίζει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κοινού, προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα θα καταρτιστεί σχέδιο για την από κοινού αποναρκοθέτηση της περιοχής. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί σημείωσε σε ανάρτησή του ότι «η δέσμευση του Ιράν για ειρήνη και σταθερότητα συνδυάζεται με σταθερή διπλωματία με τους γείτονές μας. Στις συνομιλίες με τους Πακιστανούς και Ομανούς προσκεκλημένους, τονίστηκαν οι περιφερειακές λύσεις. Το προτεινόμενο πλαίσιο για νέο διάδρομο, κοινή αποναρκοθέτηση και μελλοντική διαχείριση του Ορμούζ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο τη δημιουργία μόνιμου διαδρόμου ναυσιπλοΐας και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα διαχειρίζονται στο μέλλον τα Στενά, καθώς και των υπηρεσιών πλοήγησης και ασφάλειας που θα παρέχονται. Ιράν και Ομάν τόνισαν, τέλος, την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός και διάλογος με τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου.

iefimerida.gr