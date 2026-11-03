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Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και των 69 θυμάτων της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, ότι αναγνωρίστηκαν και τα τρία τελευταία θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας ομάδας αστυνομικών και ιατροδικαστών, 54 από τους νεκρούς ήταν Ισπανοί υπήκοοι και 15 αλλοδαποί, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένει σε εξέλιξη.

Από ποιες χώρες κατάγονταν τα θύματα

Ανάμεσα στους 15 αλλοδαπούς που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί, δύο Αυστραλοί και δύο Ιάπωνες.

Από ένας νεκρός καταγράφεται επίσης από την Αργεντινή, τη Γαλλία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Πορτογαλία, την Τσεχία και την Τυνησία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ισπανικού πρακτορείου EFE, οι 69 νεκροί ήταν 40 άνδρες και 29 γυναίκες, όλοι ενήλικοι. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ενημερωθεί για την ολοκλήρωση των ταυτοποιήσεων, όπως και οι αρμόδιες προξενικές Αρχές για τους αλλοδαπούς.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, ο οποίος βρισκόταν στις ίδιες σιδηροτροχιές.

Η Iryo αποτελεί θυγατρική του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού ομίλου FS, στον οποίο ανήκει και η Trenitalia.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο συρμός της Iryo είχε αναγκαστεί να σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο σύστημα ελέγχου της σηματοδότησης.

Ωστόσο, το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του στην ίδια γραμμή, παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος.

Οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε η σχετική άδεια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα στο 2026

Η σύγκρουση στην περιοχή του Τολέδο ήταν το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Τον Ιανουάριο, 46 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Οι δύο τραγωδίες έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο για την Ισπανία, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

protothema.gr