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Στα χέρια των αντιτρομοκρατικών Αρχών της Βρετανίας βρίσκεται από την Τρίτη (10/11) ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, έπειτα από επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του.

Οι Αρχές στη Βρετανία τονίζουν ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με τη Ρωσία ενώ το FBI δήλωσε ότι η σύλληψη αφορά κατηγορίες για κατασκοπεία.

Ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ την Τρίτη, ως ύποπτος για αδικήματα βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη για παραβίαση δύο τμημάτων του νόμου, ενός για την πρόσβαση ή την αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών και ενός για βοήθεια με ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνες σε δύο τοποθεσίες στο Γκλόστερσαϊρ. Ο άνδρας κρατείται προσωρινά στο Λονδίνο.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Αυτή η σημαντική σύλληψη αφορά κατηγορίες για κατασκοπεία, κάτι που αποτελεί θέμα ύψιστης ανησυχίας για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας». Προσθέτει ότι «αυτό το FBI [ενν. υπό την ηγεσία του] δεν ανέχεται κανένας που παραβιάζει τον όρκο του στις ΗΠΑ και που οι πράξεις του βάζουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, τη δική μας και των εταίρων μας».

Από την πλευρά τους οι βρετανικές Αρχές χαρακτηρίζουν τη σύλληψη ως «σημαντική» ενώ επισημαίνουν ότι «οι κατηγορίες είναι σοβαρές και η έρευνά μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Η διεύθυνση Αντικατασκοπίας του αμερικανικού στρατού επισημαίνει ότι «η φερόμενη συμπεριφορά ενός ανώτατου αξιωματούχου, στον οποίο εμπιστεύτηκαν ευαίσθητες πληροφορίες, είναι μια σοβαρή υπενθύμιση ότι οι απειλές εκ των έσω είναι πραγματικές και μόνιμες».

protothema.gr