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Στόχος πυρών έγινε το βράδυ της Τρίτης (10/11) περίπολος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των κυανόκρανων στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNIFIL, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γουάντι Ζιλού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει αναπτυχθεί στον Λίβανο από το 1978 και η εντολή της λήγει στο τέλος του έτους, ανέφερε ότι άγνωστος πυροβόλησε περίπου 12 φορές εναντίον των κυανόκρανων, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και έτρεψαν σε φυγή τον δράστη.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση εναντίον της περιπόλου.

The United Nations peacekeeping force in Lebanon said on Tuesday that one of its patrols came under fire in the country’s south, without saying who was responsible https://t.co/Vm2rxAkGF9 — Arab News (@arabnews) November 10, 2026

«Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν παραβιάσεις του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNIFIL.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν.