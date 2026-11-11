Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Κυπριακό περιλήφθηκε στην ατζέντα της συνάντησης που είχαν στην Αττάλεια της Τουρκίας ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες (António Guterres), και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan). Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΗΕ, οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, καθώς και άλλα θέματα.

Όπως σημειώνεται, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τη συνεργασία με στόχο την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31). Ο κ. Γκουτέρες προσέφερε την «πλήρη υποστήριξη του ΟΗΕ» στην τουρκική προεδρία της Διάσκεψης, προστίθεται.

Παράλληλα, εξέφρασε τις «ειλικρινείς ευχαριστίες» του προς τον Τούρκο Πρόεδρο για τη φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία και τον συνεχάρη για την «εξαιρετική διοργάνωσή της».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Λιβύη και το Κυπριακό, αναφέρει η ενημέρωση.

ΚΥΠΕ