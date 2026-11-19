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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησαν διμερείς συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σενζέν της Κίνας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει ότι οι δυο τους είχαν ήδη συνομιλήσει επί «δύο ώρες» το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σι δήλωσε σήμερα στον Τραμπ: «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να συνεργαστώ μαζί σας».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, στις εναρκτήριες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρωτοπορούν σε μια σειρά ζητημάτων, από το εμπόριο και τις επενδύσεις έως την παγκόσμια ειρήνη.

«Δεν υπάρχει κανείς άλλος, πουθενά στον κόσμο, που να μπορεί να κάνει όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διατηρηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών στη «σωστή πορεία».

President Donald J. Trump greets Chinese President Xi Jinping as he arrives at the APEC Summit in Shenzhen. pic.twitter.com/En2EK0FX7s — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Κατά την έναρξη της τρίτης συνάντησής τους μέσα στη χρονιά, ο Σι υπογράμμισε ότι οι διμερείς σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ παραμένουν σταθερές και παρουσιάζουν βελτίωση.

«Έχουμε διαμορφώσει έναν νέο ορισμό για μια εποικοδομητική σχέση Κίνας – ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από στρατηγική σταθερότητα, προσδίδοντάς της νέο περιεχόμενο, βασισμένο στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Τραμπ σε Σι: «Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση» – Ζήτησε περισσότερες αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την «πολύ ιδιαίτερη σχέση» που διατηρεί με τον Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής τους στην Κίνα, ενώ έθεσε ως ένα από τα πρώτα αιτήματα των ΗΠΑ την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Κίνα έχει μια «ακόρεστη όρεξη», την οποία η Ουάσινγκτον μπορεί να ικανοποιήσει, αναφερόμενος στη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα.

«Θα σας ζητήσω να κάνετε κάτι περισσότερο για τους αγρότες μας», είπε απευθυνόμενος στον Κινέζο ομόλογό του.

Αναφερόμενος στη δίωρη συνομιλία που είχαν το προηγούμενο βράδυ, ο Τραμπ σημείωσε ότι «συζητήσαμε πολλά θέματα», εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι από τις διμερείς διαπραγματεύσεις «θα προκύψει κάτι».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να συμβάλουν από κοινού στην αντιμετώπισή του.

Τραμπ για Σι Τζινπίνγκ: «Η φιλία μας γίνεται όλο και πιο στενή – Είναι πραγματικά εκπληκτικό»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Σενζέν της Κίνας.

«Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

🇺🇸🇨🇳 Trump is now doing his best to be nice to China's President Xi in Shenzhen:



"My friendship with Xi Jinping has gotten closer and closer.



It's been quite amazing."



Writer: Mhedi



pic.twitter.com/aTVGLzoBoh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026

protothema.gr