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Μια ερώτηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα διέκοψε για λίγο το κλίμα της τριμερούς συνόδου κορυφής στη Σενζέν της Κίνας. Ο Αντρέι Κολέσνικοφ (Andrei Kolesnikov), ανταποκριτής της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, απευθύνθηκε φωναχτά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), θέτοντας το ερώτημα «Μοιάζει αυτό με Γιάλτα 2.0;».

Η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση παρευρισκομένων, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει και να παραμείνει σιωπηλός.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού μέσου ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άκουσε την ερώτηση, το σκέφτηκε για λίγο και φάνηκε να γνέφει καταφατικά.

A reporter from the Russian newspaper Kommersant asked Russian President Vladimir Putin whether the ongoing events could be described as Yalta 2.0. Putin responded by nodding his head in agreement without saying a word. pic.twitter.com/Dbza04yPaO — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 19, 2026

Η αναφορά στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας καθόρισαν τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας και τις σφαίρες επιρροής, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική πλευρά επιχειρεί να προσδώσει στην πρώτη κοινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρα επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών από τις μεγάλες δυνάμεις.

protothema.gr