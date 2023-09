Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις ρωσικές αρχές όταν ενημερώθηκαν για αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Ural Airlines με 159 επιβάτες.

Το αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από το Σότσι στο Ομσκ προσγειώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε χωράφι όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media.

⚠️🛬🇷🇺 – A Sochi-Omsk plane urgently landed in a field near the village of Kamenki in the #Novosibirsk region. He was unable to land at the airport and raised the alarm.



So, there are 159 people on the Ural Airlines flight, including 23 children. Initially, there were no reports… pic.twitter.com/WMKrIYPfSs