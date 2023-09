Αίσιο τέλος είχε η τεράστια επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στην Τουρκία για τον απεγκλωβισμό του Αμερικανού σπηλαιολόγου Μάρκ Ντίκι ο οποίος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν σε βάθος 1.000 μέτρων.

Ο 40χρονος σπηλαιολόγος, ο οποίος παρουσίασε προβλήματα στο στομάχι στις 2 Σεπτεμβρίου ενώ βρισκόταν στο σπήλαιο Μόρκα, μετά τη διάσωσή του έκανε λόγο για «μια τρελή, τρελή περιπέτεια».

«Είναι καταπληκτικό να είμαι πάλι στην επιφάνεια» πρόσθεσε ο Ντίκι ο οποίος ευχαρίστησε την τουρκική κυβέρνηση και την διεθνή κοινότητα των σπηλαιολόγων για την διάσωσή του.

«Το μόνο συναίσθημα που έχω είναι το ερώτημα που με τριβέλιζε για το αν θα ζήσω. Έλεγα δεν είναι κάτι σοβαρό, θα ζήσω. Έχω λίγο αίμα αλλά είναι μια μόλυνση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ήταν η πρώτη φορά που το έζησα αυτό. Εύχομαι να είναι και η τελευταία» πρόσθεσε ο Αμερικανός σπηλαιολόγος.

American explorer Mark Dickey speaks out for the first time after being rescued from a cave in southern Turkey, where he fell ill and was trapped for more than a week. https://t.co/BddvuWQdP2 pic.twitter.com/V3jfhzL6G9