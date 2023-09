Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη και κόπηκε στα δύο κατά την προσγείωσή του στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλιότερα ως Βομβάη), στη δυτική ακτή της Ινδίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα παρά μόνο μικροτραυματισμοί.

Στο Learjet 45 VT-DBL, το οποίο είχε απογειωθεί από την Βισαχαπατνάμ, επέβαιναν συνολικά οκτώ άνθρωποι: έξι επιβάτες και δύο πιλότοι.

Στη Μουμπάι επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με βροχή και περιορισμένη ορατότητα.

