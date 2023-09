Ομάδα διασωστών από τη Μάλτα βρήκε χθες, Παρασκευή, εκατοντάδες πτώματα σε παραλία στην Ντέρνα της Λιβύης που επλήγη από πλημύρες, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Μάλτας.

«Ήταν πιθανόν γύρω στα 400, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς», δήλωσε στην εφημερίδα Times of Malta ο Ναταλίνο Μπεζίνα, επικεφαλής της μαλτέζικης ομάδας.

Η Μάλτα ανέπτυξε την Τετάρτη ομάδα 72 διασωστών του στρατού και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από μια τετραμελή ομάδα, η οποία βρήκε αρχικά επτά πτώματα, ανάμεσα στα οποία αυτά τριών παιδιών, σε σπηλιά δίπλα στη θάλασσα.

