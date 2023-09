Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε το πρωί της Πέμπτης ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που απηύθυνε ομιλία από το βήμα της γαλλικής Γερουσίας προς τα μέλη και των δύο γαλλικών Βουλών.

Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του βρετανικού βασιλικού ζεύγους σε Παρίσι και Μπορντώ που άρχισε την Τετάρτη, ο Κάρολος τόνισε πως «πολύ απλά, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα ένας από τους πιο στενούς συμμάχους και καλύτερους φίλους της Γαλλίας».

Μετά από αναφορές στη θερμή σχέση της Γαλλίας με τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ και στην ιστορική σχέση των δύο χωρών, ο 74χρονος μονάρχης σημείωσε: «Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί να προστατεύσουμε τον κόσμο από την απειλή της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος».

