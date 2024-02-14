Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος την Τετάρτη από εφετείο του Παρισιού για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας επανεκλογής του το 2012, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων το ήμισυ είναι με αναστολή, που μπορεί να εκτιστεί με εναλλακτικά μέσα, όπως το να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι χωρίς να πάει φυλακή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους το 2021 όταν κρίθηκε για πρώτη φορά ένοχος, αν και αυτό ανεστάλη ενώ άσκησε την έφεσή του.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, παρέμεινε μια σημαντική προσωπικότητα μεταξύ των συντηρητικών και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν – παρά μια σειρά από δίκες και έρευνες που συνδέονται με διάφορα νομικά ζητήματα σχετικά με τα οικονομικά της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η Γαλλία θέτει αυστηρά όρια στις προεκλογικές δαπάνες. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η εταιρεία τιμολόγησε το UMP και όχι την εκστρατεία. Λένε ότι ο Σαρκοζί ξόδεψε 42,8 εκατομμύρια ευρώ για την εκστρατεία του το 2012, σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο ποσό.

