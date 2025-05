Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Παρασκευή τη δυτική Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιδίων και συριακών ΜΜΕ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων SANA, στην πρώτη επίθεση του είδους στη χώρα έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

«Επιδρομή που διεξήγαγαν αεροσκάφη της ισραηλινής κατοχής στοχοποίησε εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Ζάμα (…) στη νότια Λαττάκεια», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μολονότι η Δαμασκός ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα αρχίσουν έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι «άμαχος» σκοτώθηκε σε «αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής κατοχής που έβαλε στο στόχαστρο τα περίχωρα του Ζάμα».

