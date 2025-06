Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 άλλοι τραυματίστηκαν από νέα ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας (βορειοανατολικά) κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

🕯 Unfortunately, we already have information about one person killed as a result of enemy shelling, — Kharkiv Mayor Terekhov.



🙏 "More than 15 apartments are burning in a five-story building. There are injured. There may be people under the rubble at another address."