Τις επιτυχίες που ισχυρίζεται ότι έχει στον τερματισμό και την αποτροπή πολέμων καταγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βγάζει και μια πικρία γιατί, παρά το «βιογραφικό» του, δεν θα καταφέρει να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ξεκινά λέγοντας ότι τη Δευτέρα θα υπογραφεί «μια θαυμάσια συνθήκη μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Δημοκρατίας της Ρουάντα» για τον μεταξύ τους πόλεμο.

«Αυτή είναι μια μεγάλη ημέρα για την Αφρική και, ειλικρινά, μια μεγάλη ημέρα για τον κόσμο!», γράφει και προσθέτει ότι «δεν θα πάρω Νόμπελ Ειρήνης γι’ αυτό, δεν θα πάρω Νόμπελ Ειρήνης για να σταματήσω τον πόλεμο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, δεν θα πάρω Νόμπελ Ειρήνης για να σταματήσω τον πόλεμο μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, δεν θα πάρω Νόμπελ Ειρήνης για να διατηρήσω την ειρήνη μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας (ένα τεράστιο φράγμα που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και χρηματοδοτείται βλακωδώς από τις ΗΠΑ, μειώνει σημαντικά το νερό που ρέει στον ποταμό Νείλο)».

BREAKING: Trump says he deserves the Nobel Peace Prize for bringing peace between Serbia and Kosovo. The NATO intervention which saved Kosovar civilians happened in 1999. Trump opposed this intervention. Delusional. pic.twitter.com/rpjDDmNBdI