Την ώρα που εξελισσόταν η αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν τις στιγμές έντασης στην Αίθουσα Έκτακτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου.

Σε αυτές, διακρίνονται ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και το υπόλοιπο επιτελείο τους να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου του αμερικανικού στρατού.

Inside the Situation Room as the U.S. launched strikes on Iran.



Tense moments. pic.twitter.com/oDVoBSbsuF