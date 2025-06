«Είμαι σοβαρά θορυβημένος από το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν», δήλωσε ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Μέσω ανάρτησής του έκανε έκκληση για ειρήνη και προειδοποίησε για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Είμαι σοβαρά θορυβημένος από τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν σήμερα. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στο χείλος του γκρεμού – και μια άμεση απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», έγραψε ο Γκουτέρες στο Χ.

«Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος η σύγκρουση αυτή να ξεφύγει γρήγορα από τον έλεγχο – με καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες, την περιοχή και τον κόσμο».

