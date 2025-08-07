Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 1η Αυγούστου στη Βόλα Φιλίποφσκα, στην Πολωνία, όταν τρένο παρέσυρε φορτηγό διανομής που είχε παγιδευτεί σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση.

Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα βρέθηκε ανάμεσα στις κατεβασμένες μπάρες ασφαλείας, χωρίς να καταφέρει να απομακρυνθεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο συρμό. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η αστυνομία δημοσίευσε σχετικό βίντεο από το περιστατικό, απευθύνοντας έκκληση προς τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Το βίντεο δείχνει ένα φορτηγό διανομής να οδηγεί στις γραμμές και πριν κατέβει η πρώτη μπάρα να εισέρχεται στις γραμμές, όμως δεν προλαβαίνει να τις διασχίσει καθώς κατεβαίνουν οι δεύτερες μπάρες.

Το όχημα φαίνεται να έχει παγιδευτεί με τον οδηγό να κάνει ελιγμούς προκειμένου να βγει από τη διάβαση όμως δεν προλαβαίνει με αποτέλεσμα το τρένο να το βρει στο πίσω μέρος και να το διαλύσει.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του οχήματος παράδοσης βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς . Το πλήρωμα και οι επιβάτες του τρένου ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διερεύνηση από την εισαγγελία.

Ταυτόχρονα, μαζί με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να επιδεικνύουν πάντα εξαιρετική προσοχή όταν πλησιάζουν σε σιδηροδρομικές διαβάσεις. « Σταματήστε πριν από τη διάβαση, κοιτάξτε γύρω σας και βεβαιωθείτε ότι δεν πλησιάζει τρένο. Μην εισέρχεστε στη διάβαση εάν τα φανάρια το απαγορεύουν και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν.

Εάν το όχημά σας ακινητοποιηθεί ή παγιδευτεί σε σιδηροδρομική διάβαση ανάμεσα σε κατεβασμένα κιγκλιδώματα, μην σταθείτε, αλλά οδηγήστε μέχρι το κιγκλίδωμα και σπρώξτε το με το όχημά σας . Αυτό θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για να το ξεκλειδώσει», σημείωσαν οι αστυνομικοί.

protothema.gr