Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Βενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του εδάφους σε ένα αδιευκρίνιστο «μεταβατικό κυβερνητικό όργανο».

Σε συνέντευξή του στο ινδικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN-News18, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο έλεγχος της Λωρίδας της Γάζας μετά τη σύγκρουση θα μεταβιβαστεί σε κάποιο μεταβατικό διοικητικό όργανο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, επανέλαβε τους κύριους στόχους του Ισραήλ: την εξάλειψη της Χαμάς και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Όπως είπε, η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα αν η Χαμάς παρέδιδε τα όπλα και απελευθέρωνε τους αιχμαλώτους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από συνάντηση με τον πρέσβη της Ινδίας στο Ισραήλ, όπου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στην άμυνα και την οικονομία.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει εντός της ημέρας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο πλήρους στρατιωτικής κατοχής της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις.

protothema.gr