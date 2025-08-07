Η Λωρίδα της Γάζας κατέγραψε τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να αυξάνονται στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γενεύη.

Περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, ανάμεσα τους 29 κάτω των 5 ετών, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως τις 29 Ιουλίου, πρόσθεσε ο Τέντρος.

«Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να υπάρχει ροή προμηθειών στα καταστήματα τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει διατροφική ποικιλομορφία», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), καταδίκασε σήμερα τη «συστημική βία κατά αμάχων» στα κέντρα διανομής τροφίμων της αμερικανο-ισραηλινής μκο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), σε τέτοια επίπεδα βίας που η MSF δεν έχει δει στα 54 χρόνια λειτουργίας της, όπως αναφέρει.

Στην έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και φέρει τίτλο: «Δεν πρόκειται για βοήθεια. Πρόκειται για ενορχηστρωμένες δολοφονίες», τονίζει η MSF αναφέροντας ότι περιέθαλψε ένα 8χρονο κορίτσι με τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος και ένα 12χρονο αγόρι με τραύμα από πυροβολισμό στην κοιλιά σε δύο κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κοντά σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκιώδη χρηματοδότηση, που άρχισε να διανέμει βοήθεια τον Μάιο. Και τα δύο παιδιά φέρονται να τραυματίστηκαν ενώ περίμεναν στην ουρά για φαγητό.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι ασθενείς αφηγήθηκαν όσα βίωσαν στα κέντρα διανομής του GHF μιλώντας για συνθήκες αποκτήνωσης και βίας που είναι στοχευμένη, αδιάκριτη και «περισσότερο από ανησυχητική».

Μεταξύ 7 Ιουνίου και 24 Ιουλίου, συνολικά 1.380 θύματα έφτασαν σε δύο κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση. Είκοσι οκτώ από αυτά ήταν ήδη νεκρά. Μεταξύ των τραυματιών ήταν 71 ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένων 25 κάτω των 15 ετών. Όλοι βρίσκονταν σε κέντρα διανομής του GHF, όπου λαμβάνουν χώρα επανειλημμένα χαοτικά περιστατικά με πυροβολισμούς από ισραηλινές δυνάμεις κατά αμάχων.

Από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, περισσότεροι από 185 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κλινικές από κοντινά κέντρα του GHF, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με τραύματα από πυροβολισμούς στον λαιμό και το κεφάλι.

Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι ψυχικά προετοιμασμένες για συγκρούσεις, αναφέρει η έκθεση, αλλά όχι για άμαχους που σκοτώνονται ή ακρωτηριάζονται ενώ προσπαθούν να λάβουν βοήθεια. «Στα σχεδόν 54 χρόνια λειτουργίας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, σπάνια έχουμε δει τέτοια επίπεδα συστηματικής βίας εναντίον άοπλων πολιτών», δήλωσε η Ρακέλ Αγιόρα, γενική διευθύντρια των MSF.

Η ΜΚΟ ζήτησε την άμεση διακοπή του μηχανισμού διανομής GHF. Το Ισραήλ επέβαλε τον πλήρη αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς κλέβει ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Μάιο, εισήγαγε τον αμφιλεγόμενο ισραηλινο-αμερικανικό μηχανισμό GHF για τη διανομή βοήθειας. Η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανατεθεί στο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF). Η ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακα είναι ελάχιστη σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ τα κέντρα διανομής του GHF έχουν μετατραπεί σε «παγίδες θανάτου» για τους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους.

Η διεθνής κοινότητα αρνείται να συνεργασθεί με τον οργανισμό αυτό. Σχεδόν 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 27 Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας, «οι περισσότεροι» από τον ισραηλινό στρατό, την ώρα που ανέμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ο ΟΗΕ. Ειδικοί του ΟΗΕ εξάλλου κάλεσαν την Τρίτη να διαλυθεί αμέσως το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Η δράση του αποτελεί «ιδιαίτερα ανησυχητικό παράδειγμα» του τρόπου με τον οποίο «η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο εκμετάλλευσης για μυστικούς στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σκοπούς», κάτι που αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», εξήγησαν οι ειδικοί, επισημαίνοντας την εμπλοκή των «ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, αμερικανών επιχειρηματιών και αμφιλεγόμενων μη κυβερνητικών οντοτήτων». Σύμφωνα με αναφορές, μεγάλα πλήθη αναγκάζονται να μετακινούνται μέσα από ενεργές ζώνες μάχης.

Μια άλλη κατηγορία είναι ότι Ισραηλινοί στρατιώτες, που έχουν αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής, έχουν επανειλημμένα πυροβολήσει πλήθη που προσπαθούν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ισραηλινός στρατός αρνείται την κατηγορία αυτή, ισχυριζόμενος ότι τα πυρά ήταν προειδοποιητικά. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επί του παρόντος στην έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Οι περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, στον αποκλεισμένο παράκτιο θύλακα και ρημαγμένο έπειτα από 22 μήνες πολέμου, βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή «γενικευμένου λιμού» σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Εξάλλου, πάνω από 200 Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς με επιστολή τους ζητούν ένα «άμεσο και πλήρες» μποϊκοτάζ του Ισραήλ, «μέχρι να παρασχεθεί στον λαό της Λωρίδας της Γάζας επαρκές πόσιμο νερό, τρόφιμα και ιατρικά εφόδια, και μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι άλλες μορφές ανακούφισης και αναγκών των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

«Απαιτούμε την επιστροφή όλων των ομήρων και όσων βρίσκονται φυλακισμένοι χωρίς κατηγορίες ή δίκη από όλες τις πλευρές. Απαιτούμε τον τερματισμό της βίας των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Απαιτούμε την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την παύση της βίας από τη Χαμάς και το Ισραήλ», τονίζουν οι συγγραφείς. Μεταξύ των υπογραφόντων είναι οι Ζάντι Σμιθ, Μάικλ Ρόζεν, Ίρβιν Γουέλς και Τζινέτ Γουίντερσον.

ΚΥΠΕ