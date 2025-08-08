Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της νότιας Καλιφόρνιας, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε ορεινή περιοχή βόρεια του Λος Άντζελες εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας χιλιάδες κατοίκους σε αναγκαστική απομάκρυνση από τις εστίες τους.

Η φωτιά, γνωστή ως Canyon Fire, εκδηλώθηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. (τοπική ώρα) και μέσα σε λίγες ώρες είχε κατακάψει περίπου 6.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Βεντούρα. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, η πυρκαγιά εξακολουθούσε να μαίνεται ανεξέλεγκτη, κατευθυνόμενη ανατολικά με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων και ξηρών συνθηκών.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη δώσει εντολές εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από ξηράς και αέρος για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες ζώνες.

Η Canyon Fire είναι η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που καταγράφεται φέτος στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία για νέα περίοδο αυξημένου κινδύνου δασικών πυρκαγιών στη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Η πυρκαγιά μαίνεται νότια της λίμνης Πίρου, στον Εθνικό Δρυμό Λος Πάντρες. Βρίσκεται κοντά στη λίμνη Καστάικ, μια δημοφιλή περιοχή αναψυχής, που αποτεφρώθηκε από την πυρκαγιά Χιουζ τον Ιανουάριο, που είχε κάψει έκταση περίπου 15 τετραγωνικών μιλίων σε μόλις έξι ώρες.

Οι Αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες έχουν διατάξει την απομάκρυνση περίπου 4.200 κατοίκων και την εκκένωση 1.400 κτιρίων, ενώ προειδοποίηση απομάκρυνσης από τα σπίτια τους έχουν λάβει άλλα 12.500 άτομα, όπως δήλωσε ο Άντριου Ντάουντ, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Βεντούρα. Οι ζώνες εκκένωσης στην κοντινή κομητεία Βεντούρα είναι σχετικά ακατοίκητες, δήλωσε ο Ντάουντ. Πενήντα έξι άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής της λίμνης Πίρου.

Αντιμέτωποι με αντίξοες συνθήκες οι πυροσβέστες

Ο Ντάουντ δήλωσε ότι την εξάπλωση της πυρκαγιάς ευνοούν οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, αλλά και το δύσβατο ορεινό έδαφος, που δυσχεραίνει το έργο των 250 πυροσβεστών, που μάχονται με τις φλόγες με την υποστήριξη πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, Κάθριν Μπάργκερ, προέτρεψε τους κατοίκους να εκκενώσουν. «Η ακραία ζέστη και η χαμηλή υγρασία στη βόρεια κομητεία μας έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες όπου οι φλόγες μπορούν να εξαπλωθούν με ανησυχητική ταχύτητα», δήλωσε. «Εάν λάβετε εντολή απομάκρυνσης, φύγετε – χωρίς δισταγμό», πρόσθεσε.

Μαίνεται η πυρκαγιά Γκίφορντ στην κεντρική Καλιφόρνια

Το νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε καθώς εξακολουθεί να μαίνεται στον εθνικό δρυμό Λος Πάδρες στην κεντρική Καλιφόρνια η πυρκαγιά Γκίφορντ, η μεγαλύτερη τη φετινή χρονιά, απειλώντας εκατοντάδες κατοικίες.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης η πυρκαγιά Γκίφορντ είχε εξαπλωθεί σε μια έκταση περίπου 400.000 στρεμμάτων και μόνον κατά ποσοστό 15% είχε τεθεί υπό έλεγχο. Είχε ξεκινήσει από τέσσερις μικρότερες φωτιές που ξέσπασαν την περασμένη Παρασκευή κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 155 της Καλιφόρνιας, τμήματα του οποίου έκλεισαν ανατολικά της πόλης Σάντα Μαρία. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά αυτή.

Οι Αρχές της πολιτείας προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της Καλιφόρνια, καθώς εντείνεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος είναι συνήθως οι πιο επικίνδυνοι μήνες για πυρκαγιές στην πολιτεία.

«Στη νότια Καλιφόρνια η απειλή οφείλεται στην επίμονη ξηρασία, τα ξερά χόρτα και την εξασθένηση της παράκτιας υγρασίας», σύμφωνα με πρόβλεψη για την επικινδυνότητα πυρκαγιών από την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

