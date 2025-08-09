Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, πριν βρεθεί νεκρός μέσα σε φαρμακείο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Κύπρου), κοντά στο συγκρότημα των CDC και ένα γειτονικό φαρμακείο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ. Ο ύποπτος, που εκτιμάται ότι έδρασε μόνος, εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο του φαρμακείου, έχοντας τραυματιστεί θανάσιμα από σφαίρα, πιθανόν από το ίδιο του το όπλο.

Friday, August 8 around 5pm DeKalb County police officer David Rose was fatally shot while responding to an active shooter call at an intersection near Emory University and the CDC. Atlanta police said the single shooter died of gunfire on the second floor of a building that… pic.twitter.com/PBdI1UfY74 August 9, 2025

Ο δήμαρχος της Ατλάντα, Άντρι Ντίκενς, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν άλλοι πολίτες νεκροί, αν και στο σημείο σημειώθηκε ανταλλαγή πολλών πυροβολισμών. Από το συγκρότημα του CDC απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 92 παιδιά από παιδικό σταθμό και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε γειτονικό σχολείο.

🇺🇸 ÉTATS-UNIS : Un policier a été tué dans une fusillade contre le CDC, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, à Atlanta, par un individu qui pensait que le vaccin contre le Covid-19 l'avait rendu malade. Le tireur est mort (CNN). pic.twitter.com/eJh7qbgz3Y — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 9, 2025

Σύμφωνα με το CNN και τη New York Times, ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι ασθένειά του προκλήθηκε από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Ο πατέρας του είχε επικοινωνήσει το πρωί με τις αρχές, αναφέροντας ότι ο γιος του είχε τάσεις αυτοκτονίας. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν το CDC αποτέλεσε στόχο για τον συγκεκριμένο λόγο.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε, Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ενώ η σύζυγός του είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία.

