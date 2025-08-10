Ένα θραύσμα μετεωρίτη, ηλικίας άνω των 4,56 δισεκατομμυρίων ετών, έπεσε τον περασμένο Ιούνιο στην οροφή σπιτιού κοντά στην Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, προκαλώντας το ενδιαφέρον γεωλόγων. Το υλικό, που θεωρείται παλαιότερο από τον ίδιο τον πλανήτη, προήλθε από τη ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, σύμφωνα με τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις.

Ο Χάρις δήλωσε στο Fox News Digital ότι πολλοί κάτοικοι παρατήρησαν την πύρινη σφαίρα στον ουρανό πριν από την πρόσκρουση στις 26 Ιουνίου. Μετά την ειδοποίηση, επισκέφθηκε το σπίτι για να εξετάσει το σημείο πτώσης και διαπίστωσε ότι το θραύσμα είχε διαπεράσει την οροφή και το πάτωμα, αφήνοντας τρύπα «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας».

🚨#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop August 9, 2025

Ο μετεωρίτης έσπασε το φράγμα του ήχου κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα. «Αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από το αρχικό υλικό που σχηματίστηκε πριν από τον σχηματισμό των πλανητών και αποτελούν δομικούς λίθους των βραχωδών κόσμων», εξήγησε ο Χάρις, τονίζοντας ότι η μελέτη τους αποκαλύπτει διεργασίες που διαμόρφωσαν το ηλιακό σύστημα στα πρώτα του στάδια.

🌌🏠A 4.56B yr-old meteorite—older than Earth—blazed across southern skies & punched through the roof of a Georgia home, stunning scientists with its origins. Dubbed the McDonough Meteorite, the space rock is believed to have come from a massive asteroid breakup 470M yrs ago.… pic.twitter.com/mdO4T9mATN — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 9, 2025

Η ηλικία της Γης εκτιμάται στα 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο θραύσμα παλαιότερο από τον πλανήτη.

