Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας διέταξε τις Αρχές του Δελχί, της πρωτεύουσας της χώρας, να μεταφέρουν από την πόλη και τα προάστια όλα τα αδέσποτα σκυλιά σε καταφύγια ζώων.

Το δικαστήριο εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη «απειλή των δαγκωμάτων σκύλων που οδηγούν σε λύσσα» και έδωσε προθεσμία οκτώ εβδομάδων στους αξιωματούχους.

Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων στο Δελχί φτάνει το ένα εκατομμύριο, όπως αναφέρει το BBC. Στην Ινδία καταγράφεται το 36% του συνολικού αριθμού θανάτων που σχετίζονται με λύσσα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το Δικαστήριο, που εξέτασε το ζήτημα μετά από αναφορές για αύξηση των δαγκωμάτων σκύλων στο Δελχί και σε άλλες μεγάλες πόλεις, διέταξε τη δημιουργία καταφυγίων στο Δελχί και τα προάστια του, το καθένα με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 5.000 σκύλων. Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις στείρωσης και εμβολιασμού, καθώς και με κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Ακόμη, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι τα στειρωμένα σκυλιά δεν πρέπει να απελευθερώνονται σε δημόσιους χώρους, παρά τους ισχύοντες κανόνες που απαιτούν την επιστροφή τους στον τόπο σύλληψής τους.

Ζητά ακόμη να δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας εντός μιας εβδομάδας για την αναφορά περιπτώσεων δαγκωμάτων από σκύλους και κρουσμάτων λύσσας.

Παρά ταύτα, όπως προσθέτει το BBC, οργανώσεις για την προστασία των ζώων έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε δεν είναι ρεαλιστικό.

Εξηγούν ότι οι περισσότερες πόλεις στην Ινδία δεν έχουν σήμερα ούτε το 1% της χωρητικότητας που απαιτείται σε καταφύγια.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, το 2024 καταγράφηκαν 3,7 εκατομμύρια περιπτώσεις δαγκωμάτων από σκύλους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 18.000-20.000 άνθρωποι από λύσσα, αν και ο πραγματικός αριθμός είναι άγνωστος. Αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση, το 2024 καταγράφηκαν 54 θάνατοι από λύσσα, έναντι 50 το 2023.

Protothema.gr